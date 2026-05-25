성유리 / 사진 = 성유리 SNS

그룹 핑클 겸 배우 성유리가 웰니스 생활을 즐기는 근황을 전했다.25일 성유리는 별다른 문구 없이 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 건강식 한 상 차림이 담겼다. 투명한 접시에는 아보카도, 방울토마토, 루꼴라 등 신선한 야채가 어우러진 샐러드가 정갈하게 놓였다. 뿐만 아니라, 그는 버터를 올린 통밀빵 한 접시와 다채로운 과일 디저트까지 더해 든든한 한 상을 완성했다.특히, 그는 견과류와 씨앗류까지 꼼꼼히 챙기며 자기 관리에 진심인 모습을 보였다. 그는 채소와 과일, 탄수화물 등 여러 영양소를 고루 섭취할 수 있는 먹음직스러운 플레이팅을 선보여 최근 웰니스 라이프스타일에 관심을 두고 있음을 짐작케했다.한편, 성유리는 2017년 동갑내기 프로골퍼 안성현과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 안성현은 2021년 가상자산 상장을 청탁받고 수십억 원대 불법 상장 수수료를 챙긴 협의로 현재 대법원 판결을 기다리고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr