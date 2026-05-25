사진=유튜브 채널 '방가네'

그룹 엠블랙 미르가 콘텐츠 내에서 사용한 장모의 호칭을 두고 누리꾼들의 의견이 엇갈리고 있다.지난 24일 유튜브 채널 '방가네'에는 '연예인 사위를 둔 장모님ㅋㅋㅋㅋㅋ친구여?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'라는 제목의 숏폼 영상이 공개됐다.해당 영상에서 미르는 배우자 및 장모와 함께 외출에 나섰다. 미르는 영상을 통해 장모를 소개하며 "우리 장모. 나 힘들다고 한약 맞춰줬다"라고 발언했다. 이에 장모는 "내가 우리 딸 예뻐해주라고. 건강해야지 우리 딸 먹여 살리지"라며 사위에 대한 마음을 표현했다.이후 한약의 가격을 확인한 미르 부부는 놀라움을 표했다. 아내가 "우리 엄마 돈 없어"라고 언급하자 미르는 "무슨 소리야. 우리 장모 돈 많이 법니다"라며 다시 한번 장모를 '장모'라고 지칭했다.이동 중 아내가 미르에게 "아무리 생각해봐도 아까 그 리액션이 200만원어치는 아니었던 거같다"라고 짚자, 미르는 "초밥 사 먹이러 간다. 500만원어치 먹이러 간다"라고 답했다. 장모가 미르를 위해 구입한 한약의 가격은 226만원으로 확인됐다.미르는 장모의 일상을 공유하며 "우리 장모 58년생. 라인댄스 배우시고 장구하신다. 하루에 강아지 산책 6시간 하신다. 그리고 나 볼 때 자꾸 한숨 쉰다. 아저씨 됐다고"라며 "엠블랙 미르 장모라고 한다. 원래 말 많은데 카메라 많다고 말 안 하신다. 날 너무 좋아하신다"라고 설명을 보탰다.해당 영상이 공개된 이후 일부 시청자들 사이에서는 미르가 장모를 부르는 호칭을 두고 지적이 제기됐다. 누리꾼들은 댓글을 통해 "장모 아니고 장모님", "아무리 편해도 장모님이죠", "차라리 어머니라고 하세요", "장모님을 장모라고 부르는 사람 처음 본다" 등의 반응을 나타내며 우려를 표했다.한편 엠블랙 출신 미르는 지난해 12월 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr