배종옥이 톱배우 오정희 역을 맡아 열연했다. /사진제공='모자무싸'

배종옥이 톱배우 오정희 역을 맡아 열연했다. /사진제공='모자무싸'

배우 배종옥이 자신만의 모성애로 두 딸을 지켰다.배종옥은 지난 24일 종영한 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')에서 톱배우 오정희 역을 맡아 열연했다.극 중 오정희는 카메라 안팎에서 완벽주의적인 삶을 고수하는 인물이다. 친딸 변은아(고윤정 분)와 의붓딸 장미란(한선화 분)과의 갈등 속 극의 긴장감을 책임졌다.특히 오정희는 변은아의 증오에 정면으로 부딪히며 오히려 그 상처를 글 쓰는 데 쏟아내라 자극했다. 폭행 시비에 말린 장미란을 위해서는 직접 나서는 등 자신만의 방식으로 모성애를 드러냈다.배종옥은 톱스타라는 타이틀 뒤에 숨겨진 인간 오정희의 양면성을 그려냈다. 톱스타가 지닌 불안함을 우아한 미소로 순식간에 갈무리했다. 상대를 꿰뚫는 눈빛과 딕션, 얼굴 근육의 미세한 떨림으로 인물이 느끼는 당혹, 슬픔, 후회 등의 감정을 전달하는데 성공했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr