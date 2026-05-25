악뮤 이찬혁, 이수현/사진=텐아시아 DB

사진=유튜브 채널 '카더정원'

사진=유튜브 채널 '카더정원'

듀오 악뮤의 이수현이 오빠 이찬혁과 다시 한 집 살이를 시작한 사유를 언급했다.최근 유튜브 채널 '카더정원'에는 '야 우리 보드게임 팀 뭉치자!'라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 회차에는 악뮤의 이수현과 이찬혁이 출연해 이야기를 나눴다.이전 각자 독립해 거주하던 중 최근 다시 집을 합쳤다고 전한 이수현은 "오빠와 다시 함께 살기로 결정했다"라며 그 배경으로 "정신 개조를 위해서"라고 설명해 현장에 웃음을 안겼다.이날 방송에서 이들은 팀명과 관련된 일화도 공유했다. 이수현은 "'악동뮤지션'에서 '악뮤'로 바뀐 지 얼마 안 됐다"라며 명칭을 변경하게 된 과정을 설명했다. 이에 진행자들은 두 사람의 호흡에 반응을 보이며 발매를 앞둔 악뮤의 신보에 관심을 표했다.평소 서울 상수역 부근에서 자주 왕래하며 친밀함을 유지해 온 이들은 이번 영상에서도 남매간의 대화를 이어가며 촬영을 마쳤다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr