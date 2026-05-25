아내와의 성관계를 피하던 남편의 충격적인 이중생활이 밝혀졌다./사진제공=채널A

아내와의 성관계를 피하던 남편의 충격적인 이중생활이 밝혀졌다./사진제공=채널A

아내와의 성관계를 피하던 남편의 충격적인 이중생활이 밝혀졌다.25일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 아이를 간절히 원하는 아내와 부부관계에 소극적인 남편 사이에 감춰진 충격적 비밀이 공개된다.의뢰인은 결혼 3년 차 플로리스트로, 맞선을 통해 세무사 남편을 만났다. 능력은 물론 다정한 성격까지 갖춘 남편에게 첫눈에 반한 의뢰인은 적극적으로 마음을 표현했고, 두 사람은 짧은 연애 끝에 결혼에 골인했다.그러나 결혼 후 남편은 유독 잠자리를 피했고, 의뢰인은 반복되는 거절에 깊은 상처를 입었다. 그럼에도 아이를 간절히 원했던 의뢰인은 운영하던 꽃집까지 정리한 채 시험관 시술에 매달렸다. 2년 동안 무려 7차례의 시술을 시도했지만 끝내 임신은 이뤄지지 않았다. 마지막 희망이었던 자연 임신마저 남편의 완강한 거부로 실패했다. 결국 의뢰인은 "남편이 바람을 피우는 것 같다"며 외도를 의심하기 시작했다.의뢰인의 남편은 실제로 불륜을 저지르고 있었다. 심지어 그 상대가 '남자'로 밝혀졌다. 여기에 남편과 그의 애인은 의뢰인이 임신하려 노력하는 모습을 두고 "또 들이대?"라는 막말까지 서슴지 않았다.남편의 외도 현장 사진을 확인한 의뢰인이 소스라치게 놀라며 극심한 혼란에 빠졌다. 이후 세 사람의 관계에 얽힌 소름 끼치는 진실이 드러났다. 이에 데프콘은 "거짓말하지 마라. 이런 일이 있을 수 있냐"며 말을 잇지 못했다. 유인나는 "오늘 사연이 1등이다. 저 정도면 감옥행 아니냐"며 격앙했다. 김풍 역시 "이건 거의 호러다. 여기가 살목지다"라며 충격을 받았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr