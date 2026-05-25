유라 / 사진 = 유라 유튜브 채널

그룹 걸스데이 멤버 유라가 인생 최대 몸무게를 경신한 일화를 공개했다.22일 유튜브 채널 '유라유라해'에는 '나이 뻬고 같은 게 없는 유라희정이 찐친된 사연'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 유라는 영화 '가문의 영광:리턴즈'를 통해 인연을 맺은 배우 김희정을 초대해 근황을 나눴다.이날 유라는 촬영 당시를 회상하며 "그때 거의 하루에 한 번씩 술을 마셨다. 영화 찍기 전에 4년간 47kg이었는데 영화 찍고 두 달만에 8kg가 쪘다"고 고백해 놀라움을 안겼다. 그는 "56kg면 네 키 170cm에 정상 아니냐"고 묻는 김희정에 "살면서 처음이었다. 54kg 이상으로 올라간 적이 한 번도 없다"고 답했다.이후 혹독한 굶기 다이어트로 47kg까지 감량했다는 유라는 "밥도 안 먹고 뺐더니 얼굴이 푹 꺼졌다. 확 늙은 거다"라며 "어릴 때 살 빼는 거랑 나이 들어서 빼는 게 다르더라. 그래서 다시 50kg까지 찌웠다"고 전했다. 이어 "그래도 너무 말라서 사람들이 아픈 거 아니냐고 물어봤었다"고 덧붙였다.한편, 유라는 2023년 방송인 탁재훈의 유튜브 채널에 출연해 "'아이돌 몸매 TOP3'가 설현, 현아, 유라라고 했는데 지금도 본인이 TOP3라고 생각하냐"고 묻는 말에 "그래도 아직까지는 순위권에 들지 않을까 싶다. 다리가 예쁘다고들 한다"고 자신감을 표했다. 실제로 유라는 데뷔 초 5억 원 다리 보험에 들며 남다른 각선미를 자랑한 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr