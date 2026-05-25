최지우에 이어 한다감이 KBS2 육아 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한다./사진=텐아시아DB

배우 한다감이 육아 예능에 출연하며 새로운 일상을 공개한다./사진제공=한다감

배우 한다감이 육아 예능에 출연하며 새로운 일상을 공개한다./사진제공=한다감

배우 한다감이 육아 예능에 출연하며 새로운 일상을 공개한다. 그는 2020년 1월 연상의 사업가와 결혼했다.최근 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 소식을 전한 한다감은 프로그램을 통해 '예비 엄마 한다감'으로서의 진솔한 모습을 보여줄 예정이다.오랜 기다림 끝에 임신 소식을 알린 한다감은 임신 준비 과정부터 달라진 일상까지 솔직하게 전한다. 임신을 준비하며 겪은 현실적인 고민과 노력, 서툴지만 최선을 다하는 과정 등을 공유하며 예비 부모들의 공감을 이끌 전망이다.한다감은 "아이를 간절히 기다리는 분들에게 제 이야기가 힘이 되었으면 한다"며 출연 계기를 밝혔다. 올가을 출산을 앞둔 그는 배우 활동에 이어 한 아이의 엄마로 맞이할 새로운 삶으로도 관심을 받고 있다. 1980년생인 그는 올해 기준 만 45~46세 나이에 출산하게 된다.앞서 1975년생 배우 최지우는 46세에 딸을 출산한 뒤 스스로를 "노산의 아이콘"이라고 표현해 화제를 모았다. 최지우는 2024년부터 2025년까지 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약했다. 한다감 역시 비슷한 시기에 출산을 앞두며 이목을 끌고 있다.한다감이 출연하는 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 다음 달 초 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr