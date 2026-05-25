사진제공=빅히트 뮤직

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그룹 방탄소년단이 미국 라스베이거스에서 도심 연계형 캠페인 '글로벌 더 시티 2.0'의 일환인 'BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS'(이하 '더 시티 라스베이거스')를 개시했다.이번 프로젝트는 오는 23~24일과 27~28일(현지시간) 예정된 현지 콘서트에 앞서 지난 20일부터 운영에 들어갔다. 지난 2022년 콘서트 당시 도시를 보라색으로 장식했던 방탄소년단은 올해 앨범 '아리랑'(ARIRANG)의 핵심 색상인 붉은색을 활용해 라스베이거스 곳곳을 연출했다.이번 캠페인 중 구형 공연장 '스피어'(Sphere)의 외벽 라이팅이 주목을 받았다. 공연 당일 야간에 스피어 외벽은 분홍빛 안개 형상으로 채워졌으며, 청사초롱을 든 방탄소년단 멤버들의 실루엣이 표출됐다. 이어 모래바람 이미지와 함께 한국 전통 종의 형태가 나타났고, 종소리의 진동을 형상화한 파동이 전면에 퍼진 후 신보의 로고가 공개됐다. 외벽에는 'What Is Your Love Song?', 'What Is Your Arirang?'이라는 문구가 순차적으로 나타났다.상업 지구인 '스트립'(Strip) 부근도 붉은색 조명으로 꾸며졌다. 하이롤러, 라스베이거스 에펠탑, 게이트웨이 아치를 비롯한 주요 랜드마크 호텔들이 일제히 붉은빛 조명을 켰다. 도시 전역에 위치한 30여 개의 전광판에서는 방탄소년단의 방문을 환영하는 'BTS 웰컴 OOH 테이크오버' 영상이 상영됐으며, 'WELCOME TO BTS ARIRANG TOUR'라는 문구가 거리를 채웠다.현장 오프라인 행사도 다채롭게 마련됐다. 스트립 중앙의 대형 리조트 인근에서는 방탄소년단의 신보 수록곡 'NORMAL'과 'Hooligan' 음악에 맞춘 6분 분량의 불꽃놀이가 진행됐다. 주변 조명을 소등한 상태에서 음악에 맞춰 불꽃이 연출됐다. 시내 이동 수단인 모노레일은 붉은 색상과 'What Is Your Arirang?' 문구로 외관을 래핑했으며, 이용객들이 도시 곳곳에서 과제를 수행하는 '스탬프 랠리' 프로그램도 함께 운영됐다.실감형 미디어 아트 전시관에서는 방탄소년단의 신곡 뮤직비디오와 시각 자료를 활용한 전시가 열렸다. 'Body to Body', 'Into the Sun' 등 수록곡 5곡의 음원과 연동되어 유기적으로 변화하는 미디어 아트를 선보였다.'더 시티 라스베이거스'는 도시 인프라와 문화 요소를 방탄소년단의 음악적 메시지와 연계한 확장형 캠페인이다. 도심 곳곳에 배치된 'ARIRANG 레드 일루미네이션'을 비롯해 공연 이후 파티, 여러 식음료(F&B) 브랜드와 협업한 미식 투어는 오는 5월 말과 6월 초까지 라스베이거스 전역에서 지속된다.한편 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LAS VEGAS'의 4회차 공연 티켓은 모두 매진을 기록했다. 첫 공연일인 23일에는 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에 6만 명 이상의 관객이 운집했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr