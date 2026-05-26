가수 이상민 / 사진=텐아시아 DB

사진 제공=채널A ‘하트시그널5’

방송인 이상민이 입주자 김민주의 고백에 눈물을 보였다.오는 26일 방송되는 채널A 예능 프로그램 '하트시그널5' 7회에서는 일본 도쿠시마 여행 이튿날을 맞아 여성 입주자들의 선택으로 치러지는 '1:1 데이트' 현장이 전파를 탄다.이날 방송에서 김민주는 매칭된 상대와 자전거를 타며 시간을 보낸다. 해 질 무렵의 풍경 속에서 김민주가 "와 너무 좋다"라며 만족감을 표하자 데이트 상대는 "나 오글거리는 말 잘 못하는데 우리 둘만 있는 것 같아"라고 화답하며 분위기를 이어간다. 이어 김민주는 본인의 즐겨찾는 음악을 공유하며 "이 노래 알아?"라고 물었다. 그러자 상대방은 "나 (이 노래) 좋아해"라고 답하며 호감을 표했다.이후 찻집으로 자리를 옮긴 김민주는 자기 감정을 솔직하게 전달했다. 김민주는 "사실 내 마음이나 감정의 방향은 정해져 있는 것 같아"라며 "가장 유치한 대화부터 진지한 인생 이야기까지 할 수 있겠다고 생각했어"라고 털어놨다.스튜디오에서 이를 지켜보던 이상민은 눈물을 흘리며 "중간에 울었다. 민주가 날 울리네"라고 언급했다. 그는 이어 "민주가 '나는 한 명한테만 마음이 향한다'는 말을 했는데 그렇게 용기를 낼 수 있다는 게 놀랍다"라며 소감을 전했다.이에 작사가 김이나는 "맞다. 나도 그때 감정이 왔다"라고 공감했다. 그는 이어 "자존감이 엄청 높은 거다. 진짜 멋있다"라고 김민주의 태도에 감탄했다. 가수 츠키 역시 "그렇게 (고백)하기 쉽지 않은데, 나 같으면 진짜 못 한다"라며 놀라워했다. 가수 로이킴은 "먼저 민주가 (강)유경이한테 조언해주지 않았나? '상처 받으면 어때? 속도가 다르더라도 너 마음 가는대로 하라'라고. 그걸 자기가 진짜로 한다는 게 멋진 것 같다"라며 거들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr