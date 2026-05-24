사진 = 27기 현숙 인스타그램

사진 = 27기 현숙 인스타그램

사진 = 27기 현숙 인스타그램

'나는솔로' 27기 현숙이 세련된 미모를 자랑해 눈길을 끈다.최근 27기 현숙은 자신의 인스타그램에 "예쁜 귀걸이와 함께 했던 솔리 촬영"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 현숙은 밝은 민트 컬러 반소매 니트를 입고 헤어 메이크업을 받는 모습으로 눈길을 끌었다. 거울 앞에 앉아 핑크색 휴대전화로 셀카를 찍고 있는 가운데 헤어 스타일링을 위해 양쪽 머리를 집게핀으로 고정한 자연스러운 순간이 담겼다. 화면 한쪽에는 꽃 모양 디자인의 귀걸이 사진도 함께 배치돼 촬영 콘셉트 분위기를 더했다.이어진 셀카에서는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있다. 은은한 조명 아래 또렷한 눈매와 맑은 피부 표현이 돋보였고 손에 들고 있는 연두빛 음료와 니트 컬러가 어우러지며 한층 산뜻한 분위기를 완성했다. 엘리베이터 앞에서 찍은 듯한 공간 특유의 차분한 배경까지 더해져 꾸민 듯 안 꾸민 듯한 일상 무드가 자연스럽게 이어졌다.또 다른 사진에서는 방송 촬영 장면도 공개됐다. 같은 민트톤 니트 차림으로 테이블 앞에 앉아 진지한 표정을 짓고 있는 모습이 담겼고 긴 머리카락이 얼굴선을 따라 자연스럽게 흘러내리며 단정한 분위기를 강조했다. 심플한 액세서리와 귀걸이 포인트가 전체 스타일과 조화롭게 어우러지며 깔끔한 매력을 더했다.팬들은 "항상 대화에서 좋은 분위기와 진심이 느껴집니다" "상콤한 메론~걸" "너무 예뻐" "겁나이쁘네" "너무 예뻐지셨어요 현숙님" "너무 이뽀요오" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 현숙은 '나는솔로' 27기 본방송 당시 화려한 비비드 색상이 돋보이는 의상들을 선보여 방송 후 열대지방 앵무새 사진을 DM으로 밝힌 바 있다.한편 지난 22일 SBS PLUS/ENA '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 방송이 끝나고 진행된 '촌장엔터테인먼트TV'라이브 방송에서 현숙은 비록 '나솔사계'에서는 커플이 되지 못했지만 현재 만나고 있는 사람이 있다고 고백했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr