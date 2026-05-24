사진 = 박은혜 인스타그램

배우 박은혜의 결점 없는 미모가 눈길을 사로잡는다.최근 박은혜는 자신의 인스타그램에 "날씨 넘 좋네요~~~ 독립영화 찍기 딱 좋은 날씨다"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박은혜는 야외에서 카메라를 가까이 바라보며 자연스러운 분위기를 연출하고 있다. 햇빛을 받은 긴 웨이브 헤어는 붉은빛이 은은하게 감돌며 풍성한 결을 드러냈고, 바람에 흩날리는 앞머리와 머리카락이 얼굴선을 따라 자연스럽게 내려오며 부드러운 무드를 완성했다. 맑은 하늘과 초록빛 나무가 배경에 함께 담긴 가운데, 화이트 상의 위로 쏟아지는 햇살이 더해지며 전체 사진에 따뜻하고 영화 같은 분위기를 만들었다.특히 별다른 꾸밈 없이 카메라를 응시하는 표정만으로도 깊은 분위기를 자아냈다. 또렷한 눈매와 자연스러운 메이크업, 햇빛 아래 반짝이는 피부 표현이 어우러지며 청순한 매력을 더욱 돋보이게 했다. 화면 가득 담긴 클로즈업 구도 속에서도 편안하면서도 감성적인 분위기가 자연스럽게 이어졌다.팬들은 "청순하셔요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "머리숱 부러움" "넘넘예뽀용" "늘 변함 없으세요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.한편 1977년생으로 49세인 박은혜는 종영한 KBS 1TV 드라마 '마리와 별난 아빠들'에 출연해 열연했다. 박은혜는 지난 2008년 결혼해 2011년 쌍둥이 아들을 출산했으며 결혼 11년 만에 협의 이혼한 사실이 알려져 주목받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr