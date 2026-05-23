사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

지독한 오해로 시작된 로맨스 속에서 허남준과 임지연이 서로의 경계를 무너뜨리기 위해 치열한 감정 공방전을 벌였다.지난 22일 밤 9시 50분 방송된 SBS '멋진 신세계'(연출 한태섭, 김현우/ 극본 강현주)5회에서는 신서리(임지연 분)의 다정한 서신을 계기로 걷잡을 수 없는 착각에 빠진 차세계(허남준 분)가 저돌적으로 직진을 감행하는 과정이 그려졌다.이날 방송에서 스스로를 흑백논리 신봉자라고 규정한 차세계는 자신을 혼란스럽게 만드는 신서리를 품에 안으며 깊어가는 연정을 직접 검증하려 시도했다. 포옹을 통해 확신을 얻은 차세계는 남녀 사이에 모호한 친구 관계는 질색이라고 선을 그으며 "난 너한테 고하기로 했다"라고 일생에 단 한 번뿐일 특권인 것처럼 거들먹거렸다.그러나 신서리는 눈 하나 깜짝하지 않은 채 "아무런 감흥이 없었다"며 냉담하게 반응했고 당황한 차세계는 남다른 페로몬을 뿜어내는 자신을 겪고도 초연할 리 없다며 모태 솔로 여부를 의심했다. 이에 신서리는 "이 미모를 남자가 가만 놔둘리가 있냐"라며 "너를 사내로 보지 않는다"라고 남성과의 비극적인 얽힘을 거부하는 비혼 의지를 피력했다. 차세계는 "인생의 로또나 다름없는 기회를 걷어찬 대가를 평생 후회하게 만들어주겠다"고 으름장을 놓으며 돌아섰으나 겉으로 냉정했던 신서리 역시 뒤돌아서서 요동치는 심장 박동에 어쩔 줄 몰라 하는 반전 면모를 보였다.이후 차세계는 수하인 손실장(윤병희 분)에게 밀고 당기기의 기술을 전수받으며 전열을 가다듬은 뒤 신서리의 드라마 촬영 현장에 호화로운 커피차 조공을 보내며 본격적인 물량 공세를 개시했다. 갑작스러운 호의에 경계심을 드러낸 신서리가 목적을 추궁하자 차세계는 아무런 떨림이 없다는 독설에 며칠 동안 수면을 이루지 못했다고 토로했다. 지는 법을 모르는 승부욕을 드러낸 차세계는 지금까지의 악연을 전부 지워버리고 원점에서 다시 출발하자고 애절하게 호소했다. 차세계의 진심 어린 눈빛을 마주한 신서리가 "진정 나를 연모하는거냐"라고 묻자 차세계는 일말의 망설임도 없이 "연모한다"라고 단언했다. 그럼에도 신서리는 단호하게 "영원히 연모할 일은 없다"며 두 번 연속으로 거절의 쐐기를 박았고 황당함을 감추지 못한 차세계는 신서리를 향해 쥐약 같은 여자라고 탄식해 폭소를 자아냈다.한편 신서리는 흔들리는 마음을 다잡기 위해 금정애(오민애 분) 보살을 처소로 불러들여 불운했던 과거를 청산하기 위한 액땜 굿을 도모했다. 세태의 엄혹함을 강조하며 오직 재화만을 믿겠다는 다짐과 함께 돈 많은 비구니로 살아가겠다는 독한 선언을 남긴 신서리는 본업인 촬영 현장에서도 전생의 기억을 살린 무서운 집념을 발휘했다. 상궁 역할을 맡아 작품에 투입된 신서리는 안종 시대라는 구체적인 가상 조선의 배경을 기반으로 삼아 내명부 후궁들이 가체를 얹고 있는 고증 오류에 대해 조감독과 연출자에게 맹렬하게 항의했다. 신서리는 "아무리 헬조선이라고 해도 강상의 도가 떨어졌다고 해도 역사 고증은 제대로 해야 하는 거 아니냐"라고 일갈하며 전통 기혼 여성의 의복 색상과 꽃신 굽에 이르기까지 완벽을 기하는 장인 정신을 보여주어 강렬한 임팩트를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr