혜리가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

사진=혜리 유튜브

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가수 겸 배우 혜리가 걸스데이 활동 당시 음악방송 무대에서 실신했던 아찔한 순간을 떠올렸다.22일 혜리 유튜브 채널에는 '혜리야 웬일이야? 너가 못 나갈 얘기를 다 하고..'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 박경혜는 영화 '핸섬가이즈' 촬영 중 기절한 에피소드를 공개한 후 혜리에게 "기절한 적 없냐"고 물었다. 이에 혜리는 "나 기절한 거 오르냐. 검색하면 나온다. '혜리 기절'이라고 치면 나온다"며 서운함을 내비쳤다.PD가 "정말 유명한 사건"이라고 말하자 박경혜는 뒤늦게 관련 내용을 확인한 뒤 "이건 웃으면서 이야기할 일이 아니었다. 너무 심했네"라며 미안한 반응을 보였다.혜리는 걸스데이 활동 시절 음악방송 무대에서 실신했던 당시 상황을 자세히 떠올렸다. 그는 "'아육대'에서 컬링을 하고 집에 왔는데 너무 추웠다"며 "전기장판 온도를 계속 올렸는데도 몸이 너무 춥고 근육통처럼 아팠다"고 말했다.이어 "이상해서 병원에 갔는데 열이 너무 안 떨어졌다. 그런데 음악방송 스케줄이 있어서 무대를 해야 하나 말아야 하나 난리가 났다"고 회상했다.혜리는 "무대 전까지 계속 수액을 맞았다"며 "리허설은 빼고 생방송 본무대만 하기로 했다. 그때는 너무 바빠서 사전 녹화도 쉽지 않았다"고 설명했다.당시 몸 상태는 생각보다 훨씬 심각했다고. 혜리는 "올라가기 직전까지도 '못 할 것 같다'고 하면서 누워 있었다. 그런데 막상 무대에 올라가니까 몸이 자동으로 움직이더라"고 털어놨다.혜리는 "1절을 하고 팔을 올리는 안무가 있는데 그 순간 뒷골이 뜨득하면서 기억이 끊겼다"며 "몸이 기억하는 대로 계속 춤을 췄다"고 전했다. 이어 "끝날 때 카메라가 얼굴을 잡는데 땀이 범벅이었다"며 "일단 끝까지 하자는 생각으로 버텼다"고 밝혔다.혜리는 "노래도 제대로 못 부를 정도였는데 마지막 동작을 하고 딱 앉으니까 긴장이 풀리면서 토할 것처럼 올라왔다"며 "그러다가 그대로 쓰러졌다"고 말했다.이를 들은 박경혜는 "진짜 대단하다. 너무 멋지다"고 감탄했다. 하지만 혜리는 "멋진 건 아니다"라며 담담하게 반응하며 "다들 아파도 출근하지 않냐. 그때는 팀 활동이었기 때문에 어떻게든 해야 한다는 생각이 강했다"고 이야기했다.이어 "만약 지금이었다면 몸 상태 때문에 미뤘을 수도 있다"며 "그때는 팀이었으니까 버틴 것"이라고 덧붙였다.한편 혜리는 2014년 한 음악 방송 무대에서 걸스데이의 'Something' 무대를 선보이던 중 실신한 바 있다. 당시 그는 무대를 끝까지 마쳤지만 자리에서 일어나지 못해 쓰러져 매니저가 업고 무대에서 내려갔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr