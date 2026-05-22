사진='유퀴즈' 유튜브

사진=유튜브 '워크맨'

사진='유퀴즈' 유튜브

엠블랙 출신 이준이 최근 온라인을 뒤집어놓은 '삼두 치어리더' 비하인드를 직접 공개했다.22일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 SNS를 통해 '화제의 삼두 치어리더 이준. 추구미는 프레디 머큐리 현실은 돌쇠?!'라는 제목의 숏영상을 게재했다.이날 유재석은 등장부터 이준의 화제의 치어리더 영상을 언급했다. 그는 "안 보려고 해도 알고리즘에 자꾸 뜬다"며 "러닝셔츠 입고 춤추는 이준 씨가 계속 나온다"고 말해 웃음을 자아냈다.최근 이준은 유튜브 채널 '워크맨-Workman'을 통해 LG 트윈스 치어리더 체험에 도전했다. 지난달 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스 경기에서 시구를 맡은 그는 경기 종료 때까지 응원단상에 올라 실제 치어리더들과 함께 응원을 펼쳤다.특히 민소매 러닝셔츠와 청바지 차림으로 무대에 오른 이준은 가수 최예나의 '캐치 캐치' 댄스를 온몸으로 소화하며 강렬한 존재감을 남겼다. 해당 영상은 온라인에서 폭발적인 화제를 모았다. 쇼츠 영상은 누적 조회수 1000만 뷰를 돌파했고, 본편 영상 역시 300만 뷰를 훌쩍 넘기며 인기를 이어갔다.관객들이 촬영한 직캠 영상까지 SNS를 통해 빠르게 퍼지면서 이준은 순식간에 '삼두 치어리더'라는 별명을 얻게 됐다. 하지만 정작 이준 본인은 예상과 전혀 다른 반응에 당황했다고 털어놨다.유재석이 "현장 반응이 어땠냐"고 묻자 이준은 "내 예상과 너무 달랐다"며 "나는 사실 되게 멋있다고 생각했다. 엠블랙 스타일 느낌을 섞어서 나만의 스타일로 춤춘 건데 어머님들 목소리가 들리더라"며 "'어머 웬일이야'라고 하셨다"고 회상해 폭소를 자아냈다.유재석은 "춤도 춤인데 몸이 너무 KCM 스타일이었다"고 말했고, 이준은 곧바로 "돌쇠 스타일이었다"고 셀프 디스해 현장을 웃음바다로 만들었다. 특히 민소매 러닝셔츠와 청바지 패션의 비밀도 공개됐다. 유재석이 "왜 그렇게 입고 올라간 거냐"고 묻자 이준은 "프레디 머큐리 스타일을 추구했다"고 설명했다.이에 유재석은 "나는 90년대 관중인 줄 알았다"며 "예전에 운동장 관중석에 꼭 그런 분들이 있었다"고 받아쳐 웃음을 더했다.한편 이준은 오는 27일 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 본편에서 치어리더 도전 비하인드와 최근 근황을 공개할 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr