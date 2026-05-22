플라이투더스카이 브라이언이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

플라이투더스카이 환희와 브라이언이 근황 토크를 전한다./사진제공=MBN·채널S

플라이투더스카이 환희와 브라이언이 근황 토크를 전한다./사진제공=MBN·채널S

플라이투더스카이 환희(44)와 브라이언(45)이 근황 토크를 전한다.22일 방송되는 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획3'에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 함께 강릉 먹트립에 나선 환희, 브라이언의 모습이 공개된다.네 사람은 시청자 추천으로 유명한 강릉의 한 빨간 삼겹살 맛집을 찾는다. 대기실만 두 곳일 정도로 현지에서 인기 높은 식당에서 이들은 매운 갈비찜 먹방을 펼친다. 연예계 대표 '맵찔이'로 꼽히는 곽튜브와 브라이언은 뜻밖의 자존심 대결을 벌인다. 서로 지지 않으려는 리액션이 이어지며 웃음을 자아낼 예정이다.식사 도중 전현무는 브라이언에게 "홈쇼핑 매출 제왕이라며?"라고 근황을 물었다. 이에 브라이언은 "라이브 커머스 1등"이라며 "누적 매출액이 157억 원이고, 최고 매출은 청소기 판매로 1시간 만에 44억을 벌었다"고 밝혔다.환희는 "솔직히 난 브라이언이 잘할 줄 알았다. 옛날부터 자기가 쓰던 물건을 잘 팔았다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.환희의 트로트 활동에 대한 이야기도 이어졌다. 전현무는 "요즘 트로트 시장이 치열한데 환희가 스타 트렌드 트로트 남자 부문 1위다!"라고 언급했고, 환희는 "아이돌 시장이 크긴 하지만 여기(트로트 시장)도 엄청나다. 저도 엄청나게 노력하고 있다"고 답했다.환희와 브라이언의 근황은 22일 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획3'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr