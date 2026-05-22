그룹 쥬얼리 출신 김은정이 미국 LA 생활을 공개했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

그룹 쥬얼리 출신 김은정이 미국 LA 생활을 공개했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

그룹 쥬얼리 출신 김은정이 미국 LA 생활을 공개했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

그룹 쥬얼리 출신 김은정이 미국 LA 생활을 공개했다.21일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 'LA 사장님들 휘어잡는 토종카디비 서인영의 충격 미국 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 서인영은 미국 LA에 거주 중인 김은정의 집을 방문했다.김은정은 서인영을 보자마자 "언니, 살 진짜 많이 빠졌다"고 놀라워했고, 서인영은 "겁나게 뺐다"며 "돼지(된 게) 완전 이슈가 돼서 이 악물고 뺐다"고 답했다. 이어 그는 "미국 와서도 한 끼도 안 먹고 있다. 생식이랑 계란만 먹고 있다"고 덧붙였다. 또 최근 근황에 관해서는 "요즘 갑자기 (대중이) 많은 사랑을 주셔서 정신이 없다"고 말했다.김은정은 미국 생활 중인 근황을 전했다. 그는 "집에서 (작사) 작업도 하고 수업도 한다"고 밝혔다. 김은정은 2008년 그룹 쥬얼리 멤버로 데뷔했으며 현재는 작사가 Yorkie로 활동 중이다. 2022년 1월에는 7년간 교제한 프로듀서 임광욱과 결혼 소식을 알렸다.서인영은 김은정의 넓고 깔끔한 집 내부를 둘러보며 "집이 너무 예쁘다. 우리 집보다 100배는 좋다. 은정아 너 성공했다"고 말했다. 이어 거실에 놓인 대형 TV와 벽난로를 바라보며 "나 역시 TV 크기는 포기 안 했다"고 너스레 떨었다. 두 사람은 함께 쇼핑에 나섰고, 서인영은 카디비 스타일 메이크업을 받았다. 또 한인 교회를 방문해 교인들과 교류하는 시간도 가졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr