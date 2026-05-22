배우 안재현과 강소라가 '런닝맨' 게스트로 활약한다./사진=텐아시아DB

배우 안재현과 강소라가 '런닝맨' 게스트로 활약한다./사진제공=SBS

배우 강소라와 안재현이 '런닝맨' 게스트로 활약한다.24일 방송되는 SBS '런닝맨'에는 강소라가 약 6년 만에 재출연하고, 안재현은 처음으로 게스트 출연에 나선다. 2020년 한의사와 결혼한 강소라는 지난 '런닝맨' 출연 당시 승부욕 넘치는 모습으로 화제를 모은 바 있다. 최근 진행된 녹화에서 그는 두 딸의 엄마가 된 근황과 함께 여전한 입담을 자랑했다. 강소라는 오프닝부터 "도파민 충전하러 나왔다"며 남다른 의욕을 보였고, 멤버들 역시 반가움을 감추지 못했다.안재현도 첫 출연부터 존재감을 보였다. 특유의 허당미와 어딘가 허술한 매력으로 웃음을 안겼고, 예상치 못한 활약을 이어갔다는 후문이다. 이날 레이스는 '런닝맨은 왜 그럴까' 콘셉트로 진행됐다. 멤버들은 안정적으로 적은 금액을 획득할 수 있는 '안정형' 룰렛과 꽝부터 고액까지 걸린 '한 방' 룰렛 중 하나를 선택해 시드머니를 확보해야 했다.룰렛 공개 직후 멤버들의 승부욕도 폭주했다. 대부분이 망설임 없이 '한 방' 룰렛에 몰렸지만, 김종국만은 끝까지 '안정형' 룰렛을 선택하며 신중한 전략을 유지했다. 그러나 예상치 못한 결과가 이어지며 김종국 역시 충격에 빠졌다고 전해져 궁금증을 자아낸다.'런닝맨은 왜 그럴까' 레이스는 24일 오후 6시 10분 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr