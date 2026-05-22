사진=김동현 유튜브

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격투기 선수 출신 방송인 김동현이 넷째 아이의 성별을 직접 공개했다.22일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '드디어 공개합니다! 김동현 넷째는 아들? 딸?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김동현은 세 자녀들과 함께 정신없는 아침 일상을 보내며 다둥이 가족의 현실 육아 모습을 공개했다. 그는 첫째 단우, 둘째 연우, 셋째 연서와 함께 대화를 나누며 특유의 유쾌한 분위기를 만들었다.김동현은 "넷째는 아들이 찾아왔다"고 밝혔다. 이어 "아들, 딸, 딸 그리고 아들"이라고 강조했다. 이에 연우는 "아빠 고추 수술해서 이제 아이 못 낳는다. 마지막이다"라고 정관 수술 사실을 폭로해 웃음을 안겼다.현재 1남 2녀를 키우고 있는 김동현과 아내는 넷째까지 갖게 된 이유도 솔직하게 털어놨다. 아내는 "원래 아이를 좋아해서 많이 낳고 싶었다. 마지막으로 한 번 더 가져볼까 준비했는데 잘 안 돼서 포기하려던 순간 넷째가 생겼다"고 말했다."아내가 계속 아이 한 명 더 있었으면 좋겠다고 했다"고 밝힌 김동현은 "나 같은 운동선수 같은 아들이 한 명 더 있었으면 좋겠다고 이야기하더라"고 덧붙였다. 이에 아내는 "운동은 안 해도 되는데, 남편 같은 아들을 바란다"며 잉꼬부부 면모를 드러냈다.김동현은 아이들 성향도 하나하나 설명했다. 그는 "첫째 단우가 너무 순하고 예뻐서 둘째를 낳게 됐고, 둘째도 순해서 셋째까지 낳게 됐다"며 "그런데 셋째는 조금 힘들다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.이어 "만약 셋째 연서가 첫째였다면 둘에서 끝났을 수도 있다"고 농담하면서도 "그래도 또 넷째 아들이 찾아왔다"고 이야기했다.김동현은 다둥이 아빠다운 육아 철학도 공개했다. 그는 "아이들에게 가장 강조하는 건 운동과 영어"라며 "나머지는 다 경험해보는 게 중요하다"고 말했다. 특히 아이들과 보내는 시간을 중요하게 생각한다면서 "육아는 진짜 힘든 일"이라고 고백했다.한편 김동현은 2018년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있으며, 넷째는 오는 10월 출산 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr