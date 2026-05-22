이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’

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나영석 PD가 과거 연예인들과 인간적인 친분을 쌓는 걸 극도로 꺼렸다고 털어놨다.22일 ‘술 빚는 윤주모’ 채널에는 나영석 PD가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 윤주모는 강호동, 이서진, 차승원, 정유미 등 이른바 ‘나영석 사단’으로 불리는 출연자들에 대해 언급하며 “유독 애착 가는 사람이 있냐”고 물었다.이에 나영석 PD는 뜻밖의 답변을 내놨다. 그는 “‘1박 2일’ 할 때까지 되게 차가운 사람이었다”며 “연예인들과 인간적이고 개인적인 친분 유지하는 걸 싫어했다”고 고백했다. 이어 “그런 걸 극혐하는 PD였다”고 덧붙여 모두를 놀라게 했다.나영석 PD는 당시 자신의 가치관에 대해서도 설명했다. 그는 “내가 저 사람(연예인의) 좋은 기획을 만들어서 서로 잘 맞으면 함께하는 거고, 끝날 때가 되면 헤어지는 거라고 생각했다”며 “누구와 친해서 프로그램을 하는 건 어릴 때는 별로라고 여겼다”고 털어놨다.특히 그는 ‘1박 2일’ 시절 출연진과 철저하게 선을 그었다고 밝혔다. 나영석 PD는 “그때는 멤버들과 사석에서 밥 한 끼 먹지 않았다”며 “그분들도 원하지 않았고 저 역시 따로 연락하지 않았다”고 회상했다.하지만 생각은 이서진을 만나면서 달라졌다고. 나영석 PD는 “어느 순간 제 인생에 이서진이 들어왔다”고 말하며 웃었다. 이어 tvN ‘꽃보다 할배’를 통해 이서진과 가까워진 일화도 공개했다.그는 “할배들을 이불 펴드리고 매일 챙기다 둘 다 밤마다 지쳐서 같이 팩 소주를 마셨다”며 “단순히 출연자와 PD 관계 이상으로 다른 관계가 생겼다”고 말했다.이어 “처음으로 인연이라는 건 소중한 거고, 좋은 인연이 귀한 건데 구분 지을 필요는 없겠다”며 “좋은 사람들과 두루두루 친하게 지내려고 한다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr