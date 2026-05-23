코요태 신지와 문원 부부의 달달한 신혼 일상이 공개됐다.
22일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 결혼 후 본격적인 신혼 생활을 시작한 신지♥문원 부부의 하루가 그려졌다.
이날 신지는 3층 규모 신혼집에서 무전기를 사용해 남편을 호출했지만, 대답이 돌아오지 않았다. 결국 지정석에서 일어선 그는 집 안 곳곳에는 총 11대의 CCTV를 확인해 놀라게 했다. 이연복 셰프가 "무전기로도 부족해서 CCTV까지 설치한 거냐"고 농담했고, 김영희는 "문원 씨 당근 흔들어달라"고 거들어 웃음을 자아냈다.
당황한 신지는 "단독주택이라 위험할 수 있어서 설치한 거다. 남편이 전 주인에게 그대로 양도받은 시스템"이라고 다급하게 해명해 폭소케 했다.
문원은 집 안 노래방에서 발견됐다. 혼자 노래를 부르며 맥주까지 마시고 있던 문원을 본 신지는 "여기 있을 줄 알았다. 힘들었냐"며 익숙한 반응을 보였다.
문원은 "힘든 게 아니라 노동주다. 새참 같은 것"이라고 해명했다. 이어 신지가 남편 머리를 정리해주려 하자 문원이 순간적으로 몸을 픽해 폭소케 했다.
이를 본 붐은 "남자들은 순간 반응이 그런 것"이라며 급하게 수습해 현장을 웃음바다로 만들었다. 달달한 분위기 속에서 문원은 신지를 위한 특별한 이벤트도 준비했다. 그는 직접 차돌 순두부 된장찌개를 만들며 아내 맞춤형 밥상을 차렸다.
이어 문원은 "앞으로도 내 마음 변치 않겠다는 의미로 준비한 게 있다"며 조심스럽게 선물 상자를 꺼냈다. 꽃다발과 함께 전달된 상자 안에는 무려 금 10돈이 들어 있었다. 촬영 당시 시세 기준 약 1000만 원 상당의 골드바였다.
문원은 "금값도 많이 올랐고 최고의 선물 같아서 준비했다"며 "그걸로 여보가 하고 싶은 거 하면 된다. 당신을 위한 선물"이라고 말했다. 특히 그는 "금은 색이 변하지 않지 않냐"며 "나도 변하지 않는 사랑을 주고 싶다"고 고백해 스튜디오를 뭉클하게 만들었다.
신지는 선물을 본 뒤 한동안 말을 잇지 못했다. 그는 "자기가 얼마나 힘들게 일했는지 아니까 이 선물이 나한테는 너무 귀하다"며 울컥한 모습을 보였다. 이어 "자기의 땀, 노력, 시간이 다 들어간 결과물 아니냐"며 진심 어린 고마움을 전했다.
앞서 문원은 결혼 발표 이후 여러 논란으로 인해 가수 활동이 쉽지 않았다고 고백한 바 있다. 그는 생계를 위해 물류센터와 계단 청소 등 각종 아르바이트를 하며 돈을 모아왔다고 밝히기도 했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
22일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 결혼 후 본격적인 신혼 생활을 시작한 신지♥문원 부부의 하루가 그려졌다.
이날 신지는 3층 규모 신혼집에서 무전기를 사용해 남편을 호출했지만, 대답이 돌아오지 않았다. 결국 지정석에서 일어선 그는 집 안 곳곳에는 총 11대의 CCTV를 확인해 놀라게 했다. 이연복 셰프가 "무전기로도 부족해서 CCTV까지 설치한 거냐"고 농담했고, 김영희는 "문원 씨 당근 흔들어달라"고 거들어 웃음을 자아냈다.
당황한 신지는 "단독주택이라 위험할 수 있어서 설치한 거다. 남편이 전 주인에게 그대로 양도받은 시스템"이라고 다급하게 해명해 폭소케 했다.
문원은 집 안 노래방에서 발견됐다. 혼자 노래를 부르며 맥주까지 마시고 있던 문원을 본 신지는 "여기 있을 줄 알았다. 힘들었냐"며 익숙한 반응을 보였다.
문원은 "힘든 게 아니라 노동주다. 새참 같은 것"이라고 해명했다. 이어 신지가 남편 머리를 정리해주려 하자 문원이 순간적으로 몸을 픽해 폭소케 했다.
이를 본 붐은 "남자들은 순간 반응이 그런 것"이라며 급하게 수습해 현장을 웃음바다로 만들었다. 달달한 분위기 속에서 문원은 신지를 위한 특별한 이벤트도 준비했다. 그는 직접 차돌 순두부 된장찌개를 만들며 아내 맞춤형 밥상을 차렸다.
이어 문원은 "앞으로도 내 마음 변치 않겠다는 의미로 준비한 게 있다"며 조심스럽게 선물 상자를 꺼냈다. 꽃다발과 함께 전달된 상자 안에는 무려 금 10돈이 들어 있었다. 촬영 당시 시세 기준 약 1000만 원 상당의 골드바였다.
문원은 "금값도 많이 올랐고 최고의 선물 같아서 준비했다"며 "그걸로 여보가 하고 싶은 거 하면 된다. 당신을 위한 선물"이라고 말했다. 특히 그는 "금은 색이 변하지 않지 않냐"며 "나도 변하지 않는 사랑을 주고 싶다"고 고백해 스튜디오를 뭉클하게 만들었다.
신지는 선물을 본 뒤 한동안 말을 잇지 못했다. 그는 "자기가 얼마나 힘들게 일했는지 아니까 이 선물이 나한테는 너무 귀하다"며 울컥한 모습을 보였다. 이어 "자기의 땀, 노력, 시간이 다 들어간 결과물 아니냐"며 진심 어린 고마움을 전했다.
앞서 문원은 결혼 발표 이후 여러 논란으로 인해 가수 활동이 쉽지 않았다고 고백한 바 있다. 그는 생계를 위해 물류센터와 계단 청소 등 각종 아르바이트를 하며 돈을 모아왔다고 밝히기도 했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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