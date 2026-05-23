김나영·마이큐 부부가 뛰어난 패션 감각을 자랑했다. / 사진=김나영 SNS

김나영·마이큐 부부가 뛰어난 패션 감각을 자랑했다. / 사진=김나영 SNS

방송인 김나영이 결혼으로 처음 맞은 '부부의 날'에 남편 마이큐와의 달달한 일상을 공개했다. 거울 셀카 속 두 사람은 자연스러운 커플 케미와 감각적인 패션 스타일로 시선을 사로잡았다.김나영은 21일 자신의 SNS에 "오늘 부부의 날"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 김나영과 마이큐가 나란히 선 채 거울 셀카를 찍고 있는 모습이 담겼다.사진 속 두 사람은 자연스럽게 어우러지는 시밀러 커플룩 감각을 자랑했다. 김나영은 미니 원피스부터 화이트 스커트, 셔츠 스타일링까지 다양한 패션을 소화하며 세련된 분위기를 자랑했다. 마이큐 역시 캐주얼하면서도 감각적인 스타일링으로 눈길을 끌었다.두 사람은 브이 포즈를 취하거나 서로 기대어 서 있는 등 편안하고 다정한 분위기를 자아냈다. 환하게 웃는 김나영과 그런 그를 바라보는 마이큐의 모습에서 신혼 부부의 달달한 무드가 느껴진다.김나영과 가수 겸 화가 마이큐는 지난해 10월 결혼했으며, 두 아들을 키우고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr