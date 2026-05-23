오승환이 '우리동네 야구대장'에 특별 해설위원으로 함께한다. / 사진제공=KBS '우리동네 야구대장'

오승환이 '우리동네 야구대장'에 특별 해설위원으로 나선다. / 사진제공=KBS '우리동네 야구대장'

'우리동네 야구대장'에 또 한 명의 레전드가 출격한다. '끝판대장' 오승환이 특별 해설위원으로 나서 초등·리틀 선수들의 경기를 지켜본다.오는 24일 방송되는 KBS 2TV 스포츠 리얼리티 예능 '우리동네 야구대장' 7회에서는 박용택 감독의 '리틀 트윈스'와 김태균 감독의 '리틀 이글스'가 맞붙는 4라운드 첫 경기가 펼쳐진다.이날 방송에는 '끝판대장' 오승환이 특별 해설위원으로 출연해 이대형 해설위원, 이동근 캐스터와 호흡을 맞춘다. 이대형과 이동근은 특별 해설위원으로 르세라핌 카즈하를 기대했다가 오승환이 등장하자 "어떻게 섭외했냐"라고 놀라면서도 반가움을 감추지 못했다.오승환은 한·미·일 프로리그에서 모두 활약한 최초의 500세이브 투수다. 한국 프로야구 역대 최다 세이브왕(6회)과 단일 시즌 최다 세이브(47세이브) 기록도 갖고 있다.특별 해설위원으로 나선 오승환은 감독 욕심도 드러낸다. 그는 "리틀 라이온즈는 왜 없냐"라는 질문에 "그래서 왔다. 만들어 달라"라고 답하며 시즌2 '리틀 라이온즈' 창단을 바랐다. 이어 "'우리동네 야구대장'을 재밌게 봤다. 아이들과 야구할 수 있는 시간이 참 좋더라"라며 프로그램에 대한 애정을 전했다.중계석 토크가 이어지는 가운데, 동갑내기 이대호 감독은 '끝판대장' 오승환을 반기며 '리틀 자이언츠'의 마무리 투수 손한율을 소개했다. 이대호는 "예전에 감독님들이 오승환만 있으면 왜 든든해했는지 이제 알겠다. 이기고 있으면 마음이 편안하다"라고 치켜세웠다. 이에 오승환은 "감독을 바꿔도 재밌겠다"라며 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아냈다.오승환은 경기 전 연습 중인 선수들을 직접 만나 투수를 위한 원 포인트 레슨도 진행했다. 자신을 롤모델로 꼽은 '리틀 이글스' 박시혁 선수에게는 "삼진을 잡으려면 공격적으로 들어가야 한다. 수비가 실수한다고 동요하면 안 된다"라고 구체적인 조언을 건넸다.레전드 투수 오승환이 바라본 초등·리틀 선수들의 실력은 어떨지 관심이 쏠린다. 방송은 오는 24일 밤 9시 20분 KBS 2TV에서 공개된다.'우리동네 야구대장'은 박용택의 서울 '리틀 트윈스', 이대호의 부산 '리틀 자이언츠', 김태균의 충청 '리틀 이글스', 나지완의 광주 '리틀 타이거즈'가 펼치는 초등·리틀 야구 리그전을 담은 프로그램이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr