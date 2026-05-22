이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’

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가수 겸 프로듀서 라이머가 재혼과 2세 계획에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.지난 20일 ‘형수는 케이윌’ 채널에는 ‘너 이러려고 형 불렀니? 이혼 토크쇼 다 거절했는데’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 라이머는 게스트로 출연해 이혼 후 달라진 생각과 재혼에 대한 가치관을 이야기했다.케이윌이 재혼 생각이 있냐고 묻자 라이머는 “세상에 안 좋은 경험은 없다고 생각하지만 굳이 안 해도 되는 경험도 있다”며 “특히 가족들에게 미안한 마음이 컸다. 결혼은 둘만의 일이 아니지 않나”라고 말했다.그러면서도 그는 “좋은 사람을 만나 다시 가정을 꾸리고 싶은 마음은 있다”며 재혼 의사를 숨기지 않았다. 이어 “같이 살아보니까 나에게 중요한 게 뭔지 보는 눈이 생긴 것 같다”고 덧붙였다.2세 계획에 대한 이야기도 이어졌다. 라이머는 “내가 결혼하고 싶은 이유는 명확하다. 아이가 있는 가정을 꾸리고 싶다”며 “부모님도 빨리 재혼하는 게 좋지 않겠냐고 하신다”고 밝혔다. 또 “운동도 열심히 하고 있고 관리도 꾸준히 한다”고 말했다.이에 케이윌이 정자 냉동 여부를 묻자 라이머는 “안 얼렸다. 나에 대한 자신감”이라고 답해 웃음을 자아냈다.이상형에 대한 대화도 이어졌다. 케이윌은 “의연하고 일희일비하지 않는 사람이 좋다”고 말했고, 라이머는 “그런 사람 만나려면 나이대를 올려야 한다”고 농담했다. 이후 “형은 연상 만날 생각 있냐”는 질문에는 “난 아이를 낳고 싶다”고 답했다.한편 1977년생인 라이머는 올해 49세다. 그는 지난 2017년 방송인 안현모와 결혼했으나 2023년 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr