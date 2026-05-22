이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘장공장 장윤정’

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중식 셰프 정지선이 식당 운영 철학과 직원 관리 방식을 솔직하게 털어놨다.장윤정은 지난 21일 ‘장공장 장윤정’ 채널에 정지선이 게스트로 출연한 영상을 공개했다. 이날 두 사람은 정지선이 운영 중인 중식당에서 만나 자연스럽게 대화를 이어갔다.식사가 시작되자 정지선은 음식 상태를 유심히 확인하며 특정 직원을 언급했다. 이를 본 장윤정이 놀란 반응을 보이자 정지선은 “손님들이 음식 사진과 함께 DM을 보내는 경우가 많다”며 “몇 시에 어떤 직원이 어떻게 응대했는지 자세하게 이야기해주신다”고 설명했다.이어 그는 “그런 내용을 받으면 캡처해서 직원들 단체 채팅방에 올린다”며 “누가 그랬는지 확인한다”고 밝혔다. 장윤정이 “약간 공개처형 아니냐”고 반응하자 정지선은 “그래야 한다. 본인이 잘못한 건 알아야 한다”고 단호하게 말했다.또 정지선은 직원 관리 기준에 대해서도 이야기했다. 장윤정이 “대신 직원들에게 돈을 많이 줄 것 같다”고 하자, 정지선은 바로 “네”고 답해 웃음을 자아냈다.그러면서 그는 “요즘 친구들은 근데 돈이 중요한 게 아닌 것 같다. 개인의 자유? 이런 게 (더 중요한 것 같다)”고 덧붙였고, 장윤정도 이해가 가지 않는 표정을 지었다.한편 정지선은 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌1 출연 이후 대중적 인지도를 크게 높이며 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr