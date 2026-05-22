배우 송지효가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=송지효 유튜브

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배우 송지효가 헤어샵 막내 스태프로 변신해 정신없는 하루를 보냈다.21일 총지효 유튜브 채널에는 '청담샵 막내 송지효 씨의 하루 ft.노드라나액ㅣ송지효의 도전짱'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송지효는 "늦었다. 숍 막내로 취직했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 청담동 헤어숍에 '1일 취업' 체험을 하며 실제 막내 직원처럼 일하게 된 것.도착하자마자 유니폼으로 갈아입은 송지효는 선배 직원들에게 인사법과 고객 응대 매뉴얼을 배우며 빠르게 적응해갔다.직원은 송지효에게 "고객이 오시면 밝게 인사하고, 시술 도와드릴 지효 스텝이라고 소개하면 된다"며 기본 업무를 설명했다. 이어 음료 서비스와 웨이팅 고객 응대 방법까지 하나씩 교육했다.본격적인 막내 업무가 시작되자 혼란도 이어졌다. 샴푸와 두피 케어, 모발 관리 과정을 배우던 송지효는 "정신이 하나도 없다. 진짜 바쁘구나"라며 혀를 내둘렀다.송지효는 숍에서 준비 준비 중이던 개그우먼 송은이, 김숙과 만났다. 두 사람은 유튜브 촬영임을 알고 즉석 음료 주문 상황극을 선사해 폭소를 유발했다. 김숙은 "파라다이스랑 붓기차 가져와라. 은이 선배 어깨 주물러라"고 주문했다.송지효는 "파라다이스가 뭐냐"며 당황했고, "붓기차가 녹차냐"고 되물어 현장을 웃음바다로 만들었다. 김숙은 "너 일한 지 한 시간 됐는데 아직 파라다이스를 모르냐"며 놀렸고, 송지효는 "아직 안 배웠다"고 해명했다.막내 스태프 역할에 점점 몰입한 송지효는 송은이 어깨를 주물러주거나 직접 헤어 샴푸, 드라이, 염색을 시술하며 프로 막내 같은 모습도 보였다.정신없이 흘러간 하루 끝에 송지효는 "숍 일이 정말 쉽지 않다. 미용이 인기 있는 직업인 건 알겠는데 과정이 순탄치만은 않은 것 같다"며 막내 스태프들의 고충을 몸소 체험했다고 밝혔다. 이어 "오늘 완전히 탈탈 털렸다"고 너스레를 떨며 유쾌하게 1일 취업 체험을 마무리했다.한편 송지효는 고정 출연 중인 SBS 예능 '런닝맨'에서 최근 출연 분량이 10초 남짓에 그치며 이른바 '병풍 논란'에 직면한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr