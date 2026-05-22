신지 / 사진 = 신지 SNS

그룹 코요태 멤버 신지(44)가 결혼 후 몰라보게 달라진 비주얼을 공개했다.22일 신지는 자신의 SNS에 "날씨 좋다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 신지는 얇은 반소매 티셔츠와 데님 팬츠로 내추럴한 여름룩을 완성했다. 그는 가슴에 카메라 마이크를 찬 모습으로 널찍한 마당에 앉아 여유로운 시간을 즐겼다.특히, 주름기 하나 없는 그의 모습이 눈길을 끌었다. 이에 해당 누리꾼은 "언니 팔자 쪽에 필러 맞은 거냐"고 시술 여부를 물었고 그는 "아니다. 어플 요즘에 잘 나온다"며 보정 사실을 쿨하게 밝혀 웃음을 안겼다.한편, 신지는 지난 2일 7세 연하의 가수 문원과 백년가약을 맺었다. 두 사람은 22일 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'에 출연해 신혼 일상을 공개할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr