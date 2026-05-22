유튜버 '원샷한솔' 김한솔이 정민 PD와의 열애를 인정했다. / 사진='원샷한솔' 유튜브 영상 캡처

173만명의 구독자를 보유한 유튜버 '원샷한솔'. / 사진='원샷한솔' 유튜브 영상 캡처

173만명의 구독자를 보유한 시각장애인 유튜버 '원샷한솔' 김한솔이 정민 PD와의 열애를 인정했다. 두 사람은 유튜버와 채널 PD로 4년 넘게 호흡을 맞춰오고 있다.21일 유튜브 채널 '원샷한솔'에는 '이제는 솔직히 공개하는 우리의 연애이야기 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.김한솔은 "지금까지 찍었던 영상 중 가장 떨린다"며 그간 정민 PD와의 관계를 둘러싸고 쏟아졌던 각종 추측에 대해 입을 열었다. 그는 이내 "저희 사귄다. 연애를 하고 있다"고 고백했다. 그동안 공개를 망설였던 이유에 대해서는 "관계에 대한 확신이 생기고 하는 게 서로에게 좋지 않을까 생각했다"고 털어놨다.이어 장애인과 비장애인의 연애를 향한 편견에 대해서도 솔직한 심경을 밝혔다. 그는 "여자가 희생하는 것 아니냐는 이상한 소문이 있을까 봐 걱정했지만 이제 확신이 생겼다"며 "장애가 있었기에 유튜브를 시작했고 덕분에 정민을 만났다"고 말했다. 이어 두 사람은 "앞으로도 재밌는 영상 많이 올릴 테니 예쁘게 봐달라"고 덧붙였다.해당 영상에는 응원의 댓글들이 이어지고 있다. 누리꾼들은 "이미 알고 있었지만 모른 척했다. 행복하길 바란다", "두 분 사랑 영원했으면 좋겠다", "편지 고백 너무 로맨틱하다" 등 반응을 보였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr