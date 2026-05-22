[사진 제공 = 빌리언스]

배우 정석용이 드라마 '오십프로'에 출연한다.정석용은 오늘(22일) 첫 방송 예정인 MBC 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'에 리철진 역으로 출연한다.'오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기다. 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디. 각자 최고의 위치에서 이름을 날리던 세 남자가 '그날의 사건' 이후 외딴섬 영선도로 좌천되고, 10년간 보류된 '그날의 진실'을 찾아가는 이야기를 웃프게 담을 예정이다.정석용은 인민무력부 특수부대 수장 리철진으로 분한다. 불개(오정세 분)의 직속상관으로 한경욱(김상경 분)과의 내통을 이용해 막대한 부와 권력을 손에 쥐었지만, 방첩국 공작으로 위기에 처하자 이를 수습하기 위해 불개를 직접 남파시켜 판을 흔드는 인물이다. 오랜 시간 다져온 필모그래피로 독보적인 존재감을 보여온 정석용이 이번 '오십프로'에서는 또 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 기대가 모인다.한편, MBC 금토드라마 '오십프로'는 오늘(22일) 오후 9시 50분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr