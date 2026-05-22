태양이 '더 시즌즈'에서 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다. / 사진=텐아시아DB

태양이 22일 방송되는 '더 시즌즈'에 출연해 다양한 무대를 선보인다. / 사진제공=KBS

그룹 빅뱅 멤버 태양이 '더 시즌즈'에서 신곡 무대를 최초 공개한다. 11년 만의 심야 뮤직 토크쇼 출연으로 화제를 모으고 있다.22일 방송되는 KBS 예능 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 태양, ITZY(있지), 비비, 소수빈이 출연해 무대를 선보인다. 특히 태양은 정규앨범 신곡 무대를 '성시경의 고막남친'에서 최초 공개한다. 이외에도 다른 방송에서는 볼 수 없었던 무대들로 현장을 뜨겁게 달군다.태양과 성시경의 케미도 기대를 모은다. 태양은 데뷔 초 성시경과 얽힌 도시락 일화를 공개하며 "성시경 선배님의 유튜브가 낯설지 않았다"고 그의 한결같은 먹성을 폭로한다. 성시경 또한 자신도 몰랐던 과거 일화에 진땀을 뺐다는 후문이다. 태양은 성시경이 콘서트에서 'GOOD BOY(굿보이)' 안무를 선보였던 것을 언급하며 현장에서 직접 포인트 안무를 재현해 원조의 품격을 보여준다.비비는 듀엣 코너 '두 사람'의 아홉 번째 주인공으로 출격해 성시경과 환상의 하모니를 맞춘다. 성시경은 "내가 이 노래까지 하게 될 줄 몰랐다"며 비비와의 색다른 감성 시너지를 예고해 기대를 모은다. 신곡 홍보에 동참한 성시경은 비비와 함께 포인트 안무 챌린지에 도전하며 웃음을 이끌 전망이다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr