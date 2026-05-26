그룹 아일릿(ILLIT) 멤버 원희가 스킨케어 브랜드 아비브(Abib)의 신규 모델로 발탁됐다.원희는 아비브의 새 캠페인 'Want it!'을 통해 브랜드 모델 활동을 시작한다. 아비브는 원희의 맑고 깨끗한 이미지가 브랜드가 추구하는 분위기와 부합한다고 판단해 신규 모델로 선정했다.원희는 데뷔 이전부터 아비브 제품을 사용해온 것으로 알려졌다. 브랜드 측은 이 같은 접점이 캠페인의 자연스러운 메시지 전달에 도움이 될 것으로 보고 있다.캠페인 슬로건 'Want it!'은 다양한 선택과 경험 속에서도 다시 찾게 되는 자신만의 취향과 확신의 순간을 의미한다. 이번 캠페인은 익숙한 일상 안에서 취향을 발견하는 순간에 초점을 맞춰 제작됐다.공개될 캠페인 비주얼에는 아비브 제품이 개인의 취향을 완성해가는 과정이 담긴다. 원희는 해당 콘텐츠를 통해 브랜드가 전하고자 하는 감성과 이미지를 보여줄 예정이다.아비브 관계자는 "이번 캠페인은 제품 기능 중심의 메시지를 넘어 스스로의 취향을 발견하고 확신하는 순간을 브랜드 감성으로 풀어내는 데 중점을 뒀다"며 "원희 특유의 맑고 깨끗한 이미지가 아비브가 추구하는 분위기와 어우러질 것으로 기대한다"고 전했다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr