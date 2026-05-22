이정현이 병원장 남편을 위한 초특급 내조를 펼친다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

이정현이 병원장 남편을 위한 초특급 내조를 펼친다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑' 이정현이 병원장 남편을 위해 정성 가득한 한식 파인다이닝을 준비한다. 남편의 동료 의사들을 집으로 초대해 특별한 식사를 대접하며 남다른 내조를 선보일 예정이다. 이 과정에서 현실 부부다운 티격태격 케미도 공개돼 웃음을 더한다.22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현이 봄 제철 식재료를 활용한 한식 파인다이닝을 선보인다. 이날 방송은 '부부 특집'으로 꾸며지며, 이정현과 남편 박유정이 함께 출연한다.이정현은 "오늘 정말 중요한 손님들이 온다"라며 분주하게 요리를 시작한다. 잠시 후 초인종이 울리고, 병원장인 남편과 함께 그의 동료 의사들이 집을 찾는다.병원장 집에서 열리게 된 뜻밖의 회식에 의사들은 다소 긴장한 모습을 보여 웃음을 자아낸다. 반면 이정현의 남편은 특유의 아재 개그를 연이어 시도했다. 이를 본 이정현이 눈빛으로 제지해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.이정현은 남편의 동료 의사들에게 병원에서의 남편 모습에 대해 질문한다. 동료 의사들은 당황한 기색을 보였지만, 이내 이정현이 몰랐던 남편의 모습들을 전해준다. 예상치 못한 이야기에 이정현은 "말도 안 돼!"라며 놀라움을 감추지 못했다.이정현은 '편스토랑' 출연 이후 높아진 남편의 인기에 대한 솔직한 생각도 전한다. 환자들의 사진 요청을 남편이 거절했다는 이야기를 듣고 "감사하게 생각하고 다 해드려야지"라며 발끈했다고 해 그 이유에 궁금증이 쏠린다.이정현의 정성 가득한 내조와 현실 부부 케미는 22일 밤 '불금야구' 중계 종료 후 방송되는 '편스토랑'에서 확인할 수 있다.이정현은 2019년 3살 연하의 정형외과 의사와 결혼했다. 이어 2022년 첫째 딸을, 2024년 둘째 딸을 얻었다.이정현은 남편의 병원 운영을 위해 건물을 매입하는 내조로도 화제가 됐다. 이정현은 2023년 인천 남동구 구월동의 한 건물을 남편의 병원 개원을 위해 194억 4000만원에 매입했다. 해당 건물은 지하 1층~지상 8층, 지하 1층~지상 5층 2개동으로 1800평 규모다. 지분은 이정현이 99%, 의사 남편이 1%로, 이정현이 실소유주인 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr