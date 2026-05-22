미쓰라, 타블로, 투컷 / 사진 = 에픽하이 유튜브 채널

그룹 에픽하이 타블로가 데뷔 초 울림 엔터테인먼트와의 부당 전속 계약을 폭로했다.21일 유튜브 채널 '에픽하이'에는 '에픽하이 비밀 창고 파묘하기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 타블로는 "무려 10년 전 YG를 떠나며 갖고 있던 모든 물건을 창고에 넣어놨다. 뭐가 들었는지 몰라서 보물찾기를 하러 왔다"고 말문을 열었다.특히, 타블로가 전 소속사와의 불화를 언급해 눈길을 끌었다. 그는 종이 한 장을 꺼내더니 "(전 소속사) 전속 계약서"라며 "이 계약서 때문에 내가 'Fly'를 만들었는데 한 푼도 못 받았다"고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 그는 "이 빌어먹을 계약서 때문에 음원 (수익)을 한 푼도 못 받았다. 그런데 새우 먹는다고 그렇게 화를 내고"라며 분노를 표했다.투컷은 "이거 내가 갖고 있었네. 대박이다"라며 추억했고 타블로는 "이거야말로 어디 걸어놔"라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.한편, 에픽하이는 2003년 당시 신생 기획사였던 울림 엔터테인먼트와 첫 계약 후 정규앨범 'Map of the Human Soul'(맵 오브 더 휴먼 소울)을 발매해 가요계 출사표를 던졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr