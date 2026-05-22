나영석이 '술 빚는 윤주모'에 출연해 다양한 이야기를 들려준다. / 사진=텐아시아DB

나영석이 '술 빚는 윤주모'에 출연해 다양한 이야기를 들려준다. / 사진제공=유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'

나영석 PD가 '술 빚는 윤주모'에 출연해 은퇴 계획을 밝힌다. 한편 현재 방영 중인 나영석의 예능 tvN '꽃보다 청춘 리미티드 에디션'은 2주 연속 하락세를 기록하며 2%대 시청률로 추락했다.22일 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에 나영석이 출연한다. 영상에서 나영석은 자신이 연출했던 예능 프로그램에 대한 비하인드와 함께 은퇴 후 계획을 밝힌다. 또 윤주모(윤나라 셰프)와 환상의 호흡을 자랑하며 눈길을 끈다.이날 나영석은 "'흑백요리사2'를 봤냐"는 질문에 "내 의지로 클릭해서 보진 않았다"고 답한다. 이어 그는 "잘 된 예능 프로그램을 보면 너무 배가 아프다. '저걸 내가 했어야 했는데'라는 생각이 들어서 내 의지로 눌러서 보진 않는다. 그게 내 자존심"이라고 너스레를 떤다.봄동비빔밥 유행을 만들었던 강호동의 '1박 2일' 먹방 장면 비하인드도 밝힌다. 나영석은 "그때 (강)호동 형과 같이 먹었던 몇 안 되는 사람이 저였다"라며 "너무 맛있었던 기억이 나서 이번에 다시 만들어 봤는데 그 맛이 아니더라. 그래서 그때 그 영상을 다시 찾아봤는데 봄동이 아니고 얼갈이 비빔밥이었다"고 전한다. 그러면서 그는 "내년부터는 얼갈이로 드셔라. 봄동은 뻑뻑해서 비빔밥으로 먹기에는 밥의 질감과 안 맞는다"고 조언한다.나영석은 '삼시세끼'에 대한 애정을 보이기도. 그는 "예측도, 결과도 좋았고, 돌이켜봐도 좋은 추억으로 남은 프로그램은 '삼시세끼'"라며 말문을 연다. 이어 그는 "창의력도 정점이고, 대중이 뭘 좋아하는지 알 것 같고 기획할 때부터 잘 될 거라고 생각했다. 찍을 때도 걱정 하나 없이 촬영했고, 방송에 나갈 때도 결과가 좋았다. 지금 돌이켜 봐도 좋았던 기억들만 있다"고 회상한다. 깜짝 은퇴 계획을 밝히기도 한다. 나영석은 "만약 은퇴를 한다면 마지막 프로그램으로 '삼시세끼'를 찍을 것"이라고 선언한다.한편 '술 빚는 윤주모'는 윤주모가 게스트를 초대해 요리와 술을 대접하고 진솔한 대화를 나누는 프로그램이다. 매주 금요일 오후 5시 30분 유튜브 채널을 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr