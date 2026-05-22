박은빈이 '원더풀스'에서 양갈래 머리를 시도했다. / 사진제공=넷플릭스

박은빈이 '원더풀스'에서 가발을 착용했다고 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

박은빈이 '원더풀스'에서 한 양갈래 머리가 본인의 의견이었다고 밝혔다.22일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'에 출연한 배우 박은빈을 만났다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 어딘가 하나씩 부족한 은채니(박은빈 분), 강로빈(임성재 분), 손경훈(최대훈 분)이 우연히 초능력을 얻고 세상을 위협하는 빌런에 맞서는 이야기다. 박은빈은 해성시의 유명한 개차반으로 순간이동 초능력을 얻은 인물이다.박은빈은 은채니의 양갈래 헤어 스타일에 대해 "나는 그렇지 않지만 채니는 27살이기 때문에 양갈래 머리를 해도 이해해달라"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "나는 대칭을 좋아하지만 채니는 브레이크가 고장 난 마이웨이 성격이다"며 "채니가 머리를 묶는다면 이쪽 머리 묶다가 반대쪽은 '아 팔 아프다'하고 내려서 묶었을 것 같았다"고 설명했다.박은빈은 "그 모습 때문에 채니를 귀엽게 봐주신 분들이 많다고 생각한다"고 언급했다. 그는 "사실 가발을 착용했는데 자연스럽게 만들어 주셨다"고 제작진에게 감사를 전했다.'원더풀스'는 지난 15일 넷플릭스를 통해 공개된 뒤 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 6위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr