그룹 르세라핌이 데뷔 초와도, 지난해 연말 시상식 무대 당시와도 비교 안 될 만큼 성장한 마음가짐으로 연예계에 돌아왔다. 그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌이 데뷔 초와도, 지난해 연말 시상식 무대 당시와도 비교 안 될 만큼 성장한 마음가짐으로 연예계에 돌아왔다. 그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌이 데뷔 초와도, 지난해 연말 시상식 무대 당시와도 비교 안 될 만큼 성장한 마음가짐으로 연예계에 돌아왔다. 그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌이 데뷔 초와도, 지난해 연말 시상식 무대 당시와도 비교 안 될 만큼 성장한 마음가짐으로 연예계에 돌아왔다. 그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌이 데뷔 초와도, 지난해 연말 시상식 무대 당시와도 비교 안 될 만큼 성장한 마음가짐으로 연예계에 돌아왔다.르세라핌은 지난 19일 서울 성동구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 오는 22일 오후 1시 발매되는 정규 2집 'PUREFLOW pt.1'(퓨어플로우 파트1)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.허윤진은 이날 컴백 소감으로 "3년 만에 정규 2집으로 돌아왔다. 수록곡이 11곡이나 된다. 진정성 있고 솔직한 메시지를 많이 담아 애정이 간다. 색다른 표현도 만나보실 수 있을 것 같아 기대된다"고 밝혔다.이어 홍은채는 "지난 활동 곡인 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'(스파게티)가 너무 사랑받아서 책임감도 있고 설렘도 안고 있다. 정규 앨범이라 이번 앨범 준비에 더 큰 애정과 정성을 쏟아부었다"고 말했다. 그러자 카즈하는 "우리 데뷔 앨범의 버전 2.0이기도 하다. 활동하면서 두려움을 대하는 방식이 어떻게 달라졌고 우리가 어떻게 성장했는지를 담았다. 자매처럼 끈끈해진 우리 사이도 많이 찾아볼 수 있을 것"이라고 예고했다.허윤진은 "이번 앨범 작업에 특히 적극적으로 임했다면서 "늘 자전적인 이야기를 해오긴 했지만 이번엔 특히나 그렇다. 모든 멤버가 크레딧에 이름 올릴 만큼 적극적이었다"고 털어놨다. 그러자 홍은채는 "첫 정규앨범 수록곡이 제 첫 작사 경험이었다"면서 "3년이 지나고 이번 앨범 수록곡 3곡의 크레딧에 이름을 올려서 굉장히 개인적으로 뿌듯하다"고 했다.허윤진은 이번 타이틀 곡 'BOOMPALA'(붐팔라)에 대해 "이 곡이 전하는 긍정적인 메시지를 많은 사람이 느끼길 바라는 마음으로 스페인어, 인도어 등 여러 언어를 사용해 곡을 썼다"고 했다. 그는 "'마카레나'(Macarena)를 샘플링한 이유도 거기에 있다. 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 유명한 노래이지 않나. 모든 사람이 흥겹게 즐길 수 있는 곡이 되길 바란다"고 덧붙였다.사쿠라는 "붐팔라라는 단어가 뭐냐는 질문도 많이 받았는데, 사전에 없는 단어를 우리가 만든 거다. 생각을 긍정적으로 하고 쓸데없는 생각 말고 다 같이 즐기잔 메시지를 담아 만들었다"고 설명했다. 그러자 허윤진은 "원래 데모가 영어가 아닌 언어로 나왔다. 들으면서 '붐팔라'라고 계속 외치는 것 같이 들렸는데 알고 보니 전혀 다른 가사였던 거다. 그래서 자연스럽게 그 단어를 주문처럼 만들었다"고 밝혔다.허윤진은 지난해 연말 시상식을 회상하며 "가장 수치스러운 모습을 보일 때 멤버들과 끈끈함, 자매애를 느꼈던 것 같다. 부끄러운 얘길 수 있지만 지난해 연말 시상식을 연습하다 눈물 터진 적이 있었다"고 고백했다. 그는 "무대에 오르기 두려웠다"면서 "두려움을 마주 보는 게 부끄럽고 이 마음을 들키기가 싫은 거다. 사실은 외면하고 싶고 혼자 숨고 싶은 마음도 있었다. 그 순간에 멤버들에게 의지하고 싶고 이런 마음을 털어놓으면 이해해줄 것 같아서 털어놨다. 정말 부끄럽기도 했지만, 솔직한 모습을 보인 덕분에 저 자신도 깊이 들여다볼 수 있었던 것 같다. 극복하고 힘차게 나아갈 용기를 찾았다"고 했다.사쿠라는 "무대에 대한 두려움은 지금까지도 있다"면서도 "잘하고 싶어서라는 좋은 긴장감이라고 생각해서 우리끼리 '으쌰으쌰'하면 그것도 줄어든다"며 웃었다. 이어 허윤진은 "항상 제가 긴장을 많이 한다. 무대 오르기 전에 하는 우리만의 시그니처 구호가 있다. 제가 너무 떨린다고 하면 무대 아래에서 우리끼리 구호를 외친다. 채원 언니 말도 도움 된다. 우리가 먼저 즐겨야 팬들도 즐긴다더라. 힘이 되는 말이다"라고 했다.'PUREFLOW'는 고전 소설 '프랑켄슈타인' 속 'For I am fearless, and therefore powerful'에서 착안한 표현이다. 문장에 적힌 'POWERFUL'의 철자를 뒤섞어 나온 표현이다. 이 단어를 내세워 르세라핌은 이번 앨범을 통해 두려움을 부정하는 대신 그것을 인정하고 받아들이면서 앞으로 나아가는 태도를 노래했다. 타이틀곡 'BOOMPALA'(붐팔라)는 라틴 하우스(Latin House) 장르를 기반으로 한 곡이다. 멤버들은 이 곡에서 허구일지도 모를 두려움에 사로잡히지 말고 전진하면서 현재를 만끽하자고 말한다.한편, 르세라핌의 정규 2집 'PUREFLOW pt.1'는 22일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr