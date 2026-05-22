박은빈이 '원더풀스'로 액션에 본격적인 첫 도전을 했다. / 사진=텐아시아DB

박은빈이 '원더풀스' 액션 씬이 어려웠다고 털어놨다. / 사진제공=넷플릭스

박은빈이 '원더풀스' 촬영 중 액션 씬이 생각보다 많아 유인식 감독에게 하소연했다고 밝혔다.22일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'에 출연한 배우 박은빈을 만났다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 어딘가 하나씩 부족한 은채니(박은빈 분), 강로빈(임성재 분), 손경훈(최대훈 분)이 우연히 초능력을 얻고 세상을 위협하는 빌런에 맞서는 이야기다. 박은빈은 해성시의 유명한 개차반으로 순간이동 초능력을 얻은 인물이다.박은빈은 극 중에서 초능력을 얻게 된 뒤 수많은 액션 연기를 했다. 그는 액션 씬에 대해 "즐겁기도 했지만 어렵고 힘든 부분도 있었다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 현장에서 유인식 감독에게 "이렇게까지 한단 얘기는 없었잖아요"라고 농담 섞인 투정을 하기도 했다고.박은빈은 "초능력을 연기하다 보니 실제로 안 보이는 것을 본다고 생각해야 하는 부분들이 있다"며 "배우로서 상상력이 많이 발현됐다"고 언급했다. 그는 "결과물을 보니까 어려웠던 기억들이 미화됐다"며 미소 지었다.'원더풀스'는 지난 15일 넷플릭스를 통해 공개된 뒤 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 6위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr