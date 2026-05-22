이상엽과 지석진이 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'석삼플레이 시즌1' 이상엽이 제주 여행 도중 돌연 하차 선언한다./사진제공=TV CHOSUN

TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1' 이상엽이 제주 여행 도중 돌연 하차 선언한다.24일 방송되는 '석삼플레이 시즌1' 7회에서는 제주도에서 둘째 날을 맞은 '석삼패밀리'의 현실 앙숙 케미가 공개된다.이날 이상엽은 외출 준비 과정에서 제작진의 한마디에 큰 충격을 받는다. 옷을 고르던 중 제작진에게 의견을 물었지만 예상치 못한 답변이 돌아오자 그대로 굳어버린 것.이를 지켜보던 이미주마저 "이분들이랑 손절해야 될 것 같은데…"라고 말했고, 결국 이상엽은 "하차!"라고 외치며 돌발 선언을 던진다. 이상엽은 2024년 금융업계 종사자와 결혼한 바 있다. 전소민과 이미주는 그런 이상엽을 향해 "오빠를 위하는 사람들이 아니야"라며 하차를 부추겼고, 나아가 "오빠 하차한대요!"라고 소문까지 퍼뜨리며 현장을 웃음바다로 만들었다. 과연 이 황당한 하차 소동의 전말은 무엇일지 관심이 쏠린다.지석진의 폭탄 발언도 이어졌다. 그는 "너무 힘든 날에 겨우 주차장에 도착하면 차에서 자고 간다"고 털어놨다. 전소민과 이미주는 "오빠 집 아니에요?", "대화하기 싫어요?"라고 몰아붙이며 장난을 이어갔지만, 이후 공개된 지석진의 사연에 모두 숙연해졌다는 후문이다.제작진은 "제주의 아름다운 풍경과 대비되는 멤버들의 거침없는 폭로전이 색다른 웃음을 안길 예정"이라며 "이상엽의 하차 선언 전말과 지석진의 차박 비하인드를 방송에서 확인해달라"고 전했다.'석삼플레이 시즌1' 7회는 24일 오후 7시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr