텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

진들의 진흙탕 매치가 예고된다.22일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서는 황금별 5개로 단독 1위를 달리고 있는 진(眞) 정서주와, 정식 멤버 합류와 동시에 다크호스로 떠오른 진(眞) 양지은의 데스매치가 펼쳐진다. 여기에 판도를 뒤흔들 초강력 '메기 싱어'까지 출격을 예고하며 기대감을 끌어올린다.이날 정서주는 '골든 스타' 이은하의 '봄비'로 선공 무대에 나선다. 자신의 주특기인 감성 보컬로 제대로 된 승부수를 던진 것. '허스키 보이스'라는 수식어로 불리는 원곡자 이은하와는 또 다른 매력의 맑고 섬세한 목소리로 곡을 완성한다.하지만 분위기는 양지은의 등장과 함께 심상치 않게 흘러간다. 양지은이 정서주가 '미스트롯3' 경연곡으로 불러 화제를 모았던 이은하의 '겨울장미'를 선곡했기 때문. 예상치 못한 선곡에 현장 분위기가 단숨에 얼어붙는다. 이를 지켜보던 이은하마저 "피투성이 되겠다"라며 혀를 내둘렀다는 전언이다.설상가상 두 진(眞)의 맞대결 도중 메기 싱어가 등장한다. 메기 싱어가 선곡한 곡은 이은하의 대표곡 '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼'. 멤버들 사이에서는 이은하와 친분이 두터운 전영록이 등장하는 것 아니냐는 추측까지 터져 나온다.황금별의 주인공은 누가 될지, 오늘(22일) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr