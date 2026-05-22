'술 빚는 윤주모'에 나영석 PD가 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'술 빚는 윤주모'에 나영석 PD가 출연하다. / 사진제공=유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'

나영석 PD가 자신이 연출한 대표 예능 프로그램들의 비하인드를 공개한다. 잘된 예능에 대한 시기, 질투심 고백부터 '1박 2일' 속 강호동의 전설의 봄동비빔밥 먹방 비화까지 털어놓으며 웃음을 안긴다. 또한 나영석 PD는 자신의 대표작으로 꼽히는 '삼시세끼'에 대한 남다른 애정과 은퇴 후 계획까지 언급한다.22일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 나영석 PD가 출연한다.나영석 PD가 등장하자 윤주모(윤나라 셰프)는 "실물로 처음 뵙는데 자주 뵌 거 같은 느낌"이라며 반갑게 인사했다. 나 PD 역시 "저도 처음 뵈었지만 자주 뵌 것 같다"고 화답해 훈훈한 분위기를 자아낸다.윤주모가 "'흑백요리사2'를 봤냐"라고 묻자 나영석 PD가는 "제 의지로 클릭해서 보진 않았다"고 솔직하게 답한다. 그는 "잘된 예능 프로그램을 보면 너무 배가 아프다. '저걸 내가 했어야 했는데'라는 생각이 들어서 제 의지로 눌러서 보진 않는다. 그게 제 자존심"이라고 말해 웃음을 안긴다.강호동의 '1박 2일' 먹방 명장면 비하인드도 이야기한다. 나 PD는 "그때 (강)호동 형과 같이 먹었던 몇 안 되는 사람이 저였다"며 "맛있었던 기억이 나서 이번에 다시 만들어 봤는데 그 맛이 아니더라. 그래서 그때 영상을 다시 찾아봤는데 봄동이 아니고 얼갈이 비빔밥이었다"고 밝혔다. 이어 "내년부터는 얼갈이로 드셔라. 봄동은 뻑뻑해서 비빔밥으로 먹기에는 밥의 질감과 안 맞는다"고 추천했다.나영석 PD는 여러 히트작 중에서도 '삼시세끼'에 대한 남다른 애정을 드러낸다. 그는 "예측도, 결과도 좋았고, 돌이켜봐도 좋은 추억으로 남은 프로그램은 '삼시세끼'"라며 "창의력도 정점이고, 대중이 뭘 좋아하는지 알 것 같고 기획할 때부터 잘될 거라고 생각했다. 찍을 때도 걱정 없이 촬영했고 방송 결과도 좋았다"고 회상한다. 이어 "지금 돌이켜봐도 좋았던 기억들만 있다"며 "만약 은퇴를 한다면 마지막 프로그램으로 '삼시세끼'를 찍을 것"이라고 털어놨다.이밖에도 윤주모는 배우 정유미가 자신의 대학교 선배라는 사실을 밝히며 특별한 인연을 공개한다. 또한 나영석 PD는 "연예인들과 개인적인 친분을 맺는 걸 싫어했었다. '1박 2일' 촬영 당시 멤버들과 사석에서 만남을 가진 적이 없다"고 밝혀 궁금증을 더한다.'술 빚는 윤주모'는 윤주모가 게스트를 초대해 요리와 술을 대접하며 진솔한 대화를 나누는 콘텐츠다. 매주 금요일 오후 5시 30분 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr