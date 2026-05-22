호우가 '불후의 명곡'에서 무대를 선보였다. / 사진=텐아시아DB

23일 방송되는 '불후의 명곡'은 '서울스프링페스티벌 2026' 특집으로 꾸려졌다. / 사진제공=불후의 명곡

그룹 지오디의 유닛 호우(손호영, 김태우)가 '불후의 명곡'에서 관객들의 역대급 떼창을 불러일으켰다.오는 23일 방송되는 KBS2 예능 '불후의 명곡'은 '불후의 명곡-서울스프링페스티벌 2026 특집'으로 꾸려졌다. '서울스프링페스티벌 2026'은 서울 대표 명소인 한강에서 지난 5월 4일 6000여 명의 시민과 함께 진행됐다.행사에는 아묻따밴드, 지누션, 호우, 채연, 테이, 이찬원, STAYC, NCT WISH가 출격했다. 4, 5세대 대표 아이돌부터 추억을 소환하는 Y2K 아티스트들까지 총출동했다. 전 세대가 함께 즐기는 축제의 장이 펼쳐진다. 무엇보다 god의 유닛인 호우가 이번 특집의 피날레를 장식하며 역대급 떼창을 불러일으켰다는 후문이다.아티스트들은 자신의 대표곡뿐만 아니라 서울을 주제로 한 특별한 노래들을 선곡해 흥미를 고조시킨다. 아묻따밴드가 부르는 동물원의 '시청 앞 지하철 역에서', 채연이 선택한 주현미의 '신사동 그 사람'에 이어 이찬원이 김혜연의 '서울 대전 대구 부산'을 열창해 객석을 들썩이게 한다.무대에서는 3 MC 신동엽, 이찬원, 김준현과 아묻따밴드가 시민들과 함께하는 특별 코너까지 진행했다고 해 호기심을 자극한다. 전 세대를 들썩이게 할 무대는 방송을 통해 확인할 수 있다.'불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr