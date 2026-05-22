호우가 '불후의 명곡'에서 무대를 선보였다. / 사진=텐아시아DB
호우가 '불후의 명곡'에서 무대를 선보였다. / 사진=텐아시아DB
그룹 지오디의 유닛 호우(손호영, 김태우)가 '불후의 명곡'에서 관객들의 역대급 떼창을 불러일으켰다.

오는 23일 방송되는 KBS2 예능 '불후의 명곡'은 '불후의 명곡-서울스프링페스티벌 2026 특집'으로 꾸려졌다. '서울스프링페스티벌 2026'은 서울 대표 명소인 한강에서 지난 5월 4일 6000여 명의 시민과 함께 진행됐다.
23일 방송되는 '불후의 명곡'은 '서울스프링페스티벌 2026' 특집으로 꾸려졌다. / 사진제공=불후의 명곡
23일 방송되는 '불후의 명곡'은 '서울스프링페스티벌 2026' 특집으로 꾸려졌다. / 사진제공=불후의 명곡
행사에는 아묻따밴드, 지누션, 호우, 채연, 테이, 이찬원, STAYC, NCT WISH가 출격했다. 4, 5세대 대표 아이돌부터 추억을 소환하는 Y2K 아티스트들까지 총출동했다. 전 세대가 함께 즐기는 축제의 장이 펼쳐진다. 무엇보다 god의 유닛인 호우가 이번 특집의 피날레를 장식하며 역대급 떼창을 불러일으켰다는 후문이다.

아티스트들은 자신의 대표곡뿐만 아니라 서울을 주제로 한 특별한 노래들을 선곡해 흥미를 고조시킨다. 아묻따밴드가 부르는 동물원의 '시청 앞 지하철 역에서', 채연이 선택한 주현미의 '신사동 그 사람'에 이어 이찬원이 김혜연의 '서울 대전 대구 부산'을 열창해 객석을 들썩이게 한다.

무대에서는 3 MC 신동엽, 이찬원, 김준현과 아묻따밴드가 시민들과 함께하는 특별 코너까지 진행했다고 해 호기심을 자극한다. 전 세대를 들썩이게 할 무대는 방송을 통해 확인할 수 있다.

'불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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