'나솔사계' 20기 영식과 최종 커플이 된 25기 영자가 계약 위반 사유로 라이브 방송에 불참했다./사진=유튜브 채널 촌장엔터테인먼트

'나솔사계' 20기 영식과 최종 커플이 된 25기 영자가 계약 위반 사유로 라이브 방송에 불참했다./사진=유튜브 채널 촌장엔터테인먼트

'나솔사계' 20기 영식과 최종 커플이 된 25기 영자가 계약 위반 사유로 라이브 방송에 불참했다./사진=유튜브 채널 촌장엔터테인먼트

'나솔사계' 20기 영식과 최종 커플이 된 25기 영자가 계약 위반 사유로 라이브 방송에 불참했다.21일 촌장엔터테인먼트 유튜브 라이브 방송에서는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')의 '솔로민박-한 번 더 특집' 출연자들이 등장해 비하인드 스토리를 전했다. 앞서 방송에서는 27기 영철과 17기 순자, 20기 영식과 25기 영자가 최종 커플로 이어졌다.다수의 출연자가 라이브 방송에 참석한 가운데 25기 영자와 15기 영철은 모습을 보이지 않아 궁금증을 자아냈다. 특히 제작진은 채팅창 공지를 통해 "25기 영자님은 계약 위반, 출연자의 의무 위반으로 라방 참여가 제한됐다"라고 밝혀 시선을 끌었다.25기 영자와 최종 커플이었던 20기 영식은 현재 결별한 상태라고 밝혔다. 그는 "촬영 이후 진지하게 오랜 시간 서로를 알아갔지만, 커플로 이어지지는 못했다. 현재는 솔로"라고 설명했다. 이어 "일반인이다 보니 악플은 자제해주셨으면 좋겠다. 관심 가져주셔서 감사하다"며 "지금은 솔로 상태"라고 덧붙였다.앞서 지난달 30일 MCN 소속사 소셜링 공식 SNS에는 25기 영자의 합류 소식이 사진과 함께 게재됐다. 소셜링 측은 "웰컴. 화려함보다는 간결한 미학, 빠른 속도보다는 머무르고 싶은 온도"라며 "최여름의 콘텐츠는 스쳐 지나가는 순간 속에서 다정한 조각들을 찾아낸다"고 소개했다. 해당 MCN에는 배우 민도희, 천이슬 등이 소속돼 있다. 25기 영자는 향후 콘텐츠 기획 등 체계적인 매니지먼트를 지원받을 예정으로 알려졌다.영자는 20기 영식과 데이트하던 도중 공구나 인플루언서 활동 목적을 위해 출연한 것 아니냐는 질문을 받자 "그런 목적으로 출연하는 사람이 있냐"며 부인했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr