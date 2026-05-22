가수 임영웅 / 사진=텐아시아 DB

가수 임영웅이 같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 14일부터 20일까지 '같이 놀이공원 나들이 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이다. 19일 임영웅의 정규 2집 앨범 'IM HERO 2'는 발매 9개월 만에 국내 최대 음원 플랫폼 멜론에서 누적 스트리밍 12억 회를 돌파하며 또 한 번 독보적인 음원 파워를 입증했다. 또한 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 'IM HERO-THE STADIUM 2' 콘서트를 열고 팬들과 만난다.2위에는 가수 송민준이 이름을 올렸다. 송민준은 현재 가수 박지현과 함께 MBN 'K트롯차트' 의 MC를 맡고 있다. 송민준은 안정적인 진행과 남다른 호흡을 선보이며 눈길을 끌고 있다. 지난 방송에서 송민준의 '콧바람'이 테마 차트 1위를 수상했다.3위는 가수 김중연이다. 김중연은 최근 경기도 일산 MBC드림센터에서 진행된 MBC ON '트롯챔피언' 방송 촬영 현장에 참석해 멋진 무대를 선보였다. 또한 김중연은 지난 9일 오후 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 열린 '3인 3색 트롯 콘서트 : 프린스'에 참석해 공연을 펼쳤다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 여자 가수는?', '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 남자 가수는?', '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr