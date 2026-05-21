송혜교 / 사진 = 송혜교 SNS

배우 송혜교가 아찔한 시스루 란제리 화보를 공개했다.20일 송혜교는 자신의 SNS에 "B-cut"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 송혜교는 내추럴한 단발 헤어와 레이스 디테일이 돋보이는 시스루 슬립을 입고 관능적인 포즈를 취했다. 의자에 비스듬히 기댄 채 고혹적인 눈빛을 선보인 그는 짧은 반바지 파자마를 입고 우아한 각선미를 자랑했다.함께 공개된 다른 사진에서 송혜교는 브런치 한 상이 차려진 식탁에 턱을 괴고 장난기 넘치는 표정을 지었다. 그는 과감한 누드톤 란제리에도 굴욕없는 직각 어깨와 슬림한 상체 라인을 자랑해 눈길을 끌었다.해당 사진이 게재되자 다비치 강민경은 "세상에나"라며 그의 파격 변신에 놀라움을 표했다. 배우 박환희 역시 "물 마시는게, 팝콘 먹는 게, 빵 먹는 게 이리 예쁠 일이냐"라는 댓글을 남겨 송혜교의 물 오른 미모에 감탄을 자아냈다.한편, 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 안방 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr