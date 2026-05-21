있지/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY)가 신곡 'Motto'(모토) 음악방송 활동에 나선다.있지는 21일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 지난 18일 발매한 새 미니 앨범 'Motto' 음악방송 활동에 돌입한다. 이날에 이어 22일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 23일 MBC '쇼! 음악중심', 24일 SBS '인기가요'에 출연할 예정이다.있지의 컴백은 2025년 11월 'TUNNEL VISION'(터널 비전) 이후 약 6개월 만이다. 신곡 'Motto'는 청량감이 깃든 트렌디한 멜로디와 신비롭고 입체적인 사운드 공간감이 특징이다.월드투어 < TUNNEL VISION > 서울 공연에서 첫 선보이며 인기를 모은 미니 2집 수록곡 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 퍼포먼스 작업에 참여한 HAEINYSS, YURI가 신곡 안무 창작에 임했다. 지난 19일에는 안무 연습 영상이 공개됐다. 퍼포먼스에 강점이 있는 그룹 답게 큼직하고 시원시원한 동작으로 안무를 소화했다.있지는 월드투어 < TUNNEL VISION >으로 서계 각국의 팬들을 만나고 있다. 6월과 7월에는 홍콩, 가오슝, 방콕, 마닐라 등지로 무대를 옮긴다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr