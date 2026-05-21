방송인 김병만이 취재진 앞에서 이야기하고 있다. / 사진=텐아시아DB



더욱 아쉬운 점은 이번이 처음이 아니라는 것이다. 김병만은 지난 3월 진행된 '히말라야에서 기원하다' 발대식 현장에도 약 15분 늦게 도착해 행사 진행에 차질을 빚은 바 있다. 당시에도 행사 시작이 지연되며 현장을 찾은 취재진과 관계자들을 기다리게 했다.



공식석상은 모두의 시간과 약속이 걸린 자리다. 반복되는 지각도 문제지만, 행사 지연에 대한 사과나 설명조차 없었다는 점은 더욱 아쉬움을 남긴다. 공인으로서 좀 더 책임감 있는 태도를 보여줄 필요가 있다.

개그맨 김병만이 '생존왕 2' 기자간담회에 지각했다. 공식석상 지각만 벌써 두 번째다.지난 20일 서울 금천구 가산동 TV조선 스튜디오에서 '생존왕 2' 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 김종국, 김병만, 육준서, 더보이즈 영훈과 제작진이 참석했다.이날 기자간담회는 오전 10시에 시작될 예정이었다. 그러나 김병만이 제때 도착하지 않아 행사는 20분가량 지연됐다. 김병만의 지각으로 행사 시작이 늦어지면서 취재진은 오랜 시간 대기해야 했다. 이와 관련해 김병만은 별도의 사과나 설명 없이 일정을 소화했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr