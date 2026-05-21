양상국이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'옥탑방의 문제아들'에 양상국이 출연한다. / 사진제공=KBS

개그맨 양상국이 최근 불거진 태도 논란에 대해 심경을 밝힌다.21일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 현재 다양한 예능에서 활약 중인 양상국과 가수 비비가 출연해 다양한 이야기를 들려준다.이날 방송에서 양상국은 최근 불거졌던 태도 논란과 관련된 심경을 조심스레 밝힌다. 앞서 양상국은 "여자친구를 집에 한 번도 데려다준 적이 없다"고 발언해 연애관 논란에 휩싸인 바 있다. 이에 대해 양상국은 "실제로는 여자친구를 집에 매일 데려다주고, 애정 표현도 '사랑한다'고 말한다"고 해명한다. 이어 그는 "촬영장만 들어가면 웃기고 싶은 마음에 성격이 달라져 종종 무리수를 두게 된다"고 털어놓는다.한편 양상국은 4년 전 세상을 떠난 아버지를 떠올리기도 한다. 개그맨이 되기 위해 아버지의 반대를 무릅쓰고 서울로 상경했던 양상국은 "아버지와 어머니 모두 어디 가서 제 얘기를 먼저 꺼내지 못하셨다"고 회상해 뭉클함을 안긴다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr