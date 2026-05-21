방탄소년단 RM / 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 RM이 군 복무 시절 경험담을 풀어놨다.RM은 지난 20일 멤버 제이홉, 지민, 뷔와 함께 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 켜고 소통했다.이날 RM은 군 복무 당시 겪었던 '66만원 결제 사건'을 전했다. 그는 "옆 소대 아이들에게 카드를 준 적이 있다"며 "PX에서 달팽이 크림부터 생필품까지 66만원을 긁은 거다"라고 털어놨다.이어 "논산훈련소 최초로 포스기가 고장 났다. 중대장이 나를 불러서 도대체 뭘 한 거냐고 해서 '애들 과자 좀 사라고 했습니다' 했다. 알고 보니 어머니 보내드릴 용품을 사서 영수증 항목이 100개가 넘어갔더라"라고 해 놀라움을 자아냈다.RM은 "그 애가 나한테 와서 사과했다. '죄송합니다' 하길래 '아니야, 그런데 달팽이크림은 조금 아니지 않니'라고 했다"라고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr