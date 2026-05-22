사진=텐아시아DB

사진=유튜브 채널 '오키키'

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가수 김준수가 인간관계 철학을 드러냈다.20일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'의 '아무튼 떠들러 왔는데'에는 '10번 중에 10번 다 내가 삼'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 김준수는 인간관계를 주제로 다양한 이야기를 나누며 특유의 솔직한 입담을 드러냈다.이날 출연자들이 "회사 다니면 사내연애하는 경우 많지 않냐"고 묻자, 김준수는 자신이 대표로 있는 소속사 팜트리아일랜드 상황을 언급했다.김준수는 "내가 아는 바로는 현재 사내연애는 없다"고 단호하게 말했다. 이에 직원들이 "회사에 여자들만 있다"고 하자 김준수는 "남자들도 있는데? 다만 남자로 안 보는 것 같다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.사내연애 자체를 반대하는 건 아니라고 강조한 김준수는 "연애 자체를 반대하는 건 아니다"라면서도 "헤어졌을 때 누군가는 퇴사를 해야 하는 상황이 올 수 있다. 그런 점이 걱정되는 것"이라고 현실적인 이유를 설명했다.이어 "사내연애가 나쁘다고 생각하는 건 아니지만 장려하지는 않는다"며 대표 입장에서의 소신을 밝혔다.인간관계에 대한 생각도 솔직했다. 김준수는 카카오톡 친구 수가 약 400명 정도라고 밝히며 "나는 한 200~300명 정도인 줄 알았다"고 말했다. 이어 "계속 정리를 한 것 같다. 어차피 연락하지 않는 사람이 저장돼 있는 게 오히려 이상하지 않나"라고 덧붙였다.넓고 얕은 인간관계보다 좁고 깊은 관계를 더 선호한다고 털어놓은 김준수는 "1000명 친구보다 인생을 살다 보면 힘든 일이 생기는데, 그때 정말 속마음을 털어놓을 수 있는 사람이 중요하다"며 "그런 사람이 없다고 생각하면 그게 더 힘들다"고 이야기했다.정재형은 "형 연예계에서 힘든 일 많았나 보다"라며 안타까워했고, 김준수는 "그렇다"고 고개를 끄덕여 웃음을 선사했다.특히 동방신기 시절부터 20년 넘게 인연을 이어오고 있는 김재중과의 관계에 대해 김준수는 "선을 넘지 않는 게 중요한 것 같다. 잔소리도 서로를 위해서 할 수도 있지만, 각자 자아가 잘 확립되어 있고 생각하는 게 다르니까 인정하고 존중하는 게 중요한 것 같다"고 말했다.김준수는 자신이 중요하게 생각하는 인간관계 기준도 공개했다. 그는 "같이 있을 때 긍정적인 에너지를 주는 사람이 좋다"며 "부정적이고, 불평불만 많은 사람은 내 바운더리 안에 넣지 않는 것 같다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr