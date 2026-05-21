밴드 노브레인 / 사진=록스타뮤직앤라이브

밴드 노브레인 / 사진=록스타뮤직앤라이브

밴드 노브레인이 데뷔 30주년을 맞아 프로젝트를 시작한다.이번 프로젝트의 첫 번째 주인공은 빅나티(BIG Naughty, 서동현)로, 노브레인의 명곡을 재해석한 리메이크 음원 '위스키 블루스'가 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이번에 선보이는 곡 '위스키 블루스'는 지난 2016년 4월 28일에 발매된 노브레인의 정규 7집 수록곡이다. 노브레인 특유의 거칠면서도 낭만적인 감성이 돋보이는 이 곡은 올해 노브레인의 데뷔 30주년을 기념하여 빅나티의 색깔로 재탄생했다.이번 대형 프로젝트는 '여전히 소란스럽게'라는 슬로건 하에 진행된다. 빅나티를 시작으로 장르를 넘나드는 다양한 아티스트들과의 콜라보레이션 음원을 순차적으로 발표하할 계획이다. 노브레인의 이번 프로젝트는컬래버레이션 작업 과정의 비하인드를 담은 영상 콘텐츠와 참여 아티스트들과 멤버들의 인터뷰 등을 병행하여 팬들과소통할 예정이다.밴드의 정체성이자 생명력인 '라이브 무대' 역시 준비 중이다. 노브레인은 팀의 첫걸음이자 인디 문화의 상징인 홍대 클럽 투어로 공연 프로젝트의 포문을 연다. 초심으로 돌아가 최전선에서 팬들과 가장 가까운 거리에서 호흡한 뒤, 공연 규모를 점진적으로 확장하여 역사를 쌓아갈 예정이다.이어 연말에는 30주년의 대미를 장식할 대규모 단독 콘서트까지 개최할 기획이다. 노브레인의 역사를 한눈에 되돌아볼 수 있는 팝업스토어를 운영하여 의류, F&B 등 다채로운 MD 상품 역시 출시될 예정이다.노브레인 측은 "이번 프로젝트는 30년간 변함없이 곁을 지켜준 팬들과 함께 가장 노브레인다운 방식으로 소란스럽게 즐기기 위해 기획됐다"며 "빅나티와 함께한 첫 음원 '위스키 블루스'를 시작으로, 음악과 무대를 중심으로 인디 씬의 에너지를 다시 한번 뜨겁게 불지필 예정이니 많은 기대를 부탁드린다"고 포부를 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr