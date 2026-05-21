개그우먼 이은지가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

21일 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회에 이은지가 참석했다. / 사진제공=틱톡

이은지가 북중미 월드컵 국가대표 선수들 중 눈에 띄는 선수로 옌스를 꼽았다.21일 서울 구로구 더링크 호텔에서 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 제작발표회가 열렸다. 전 축구 선수이자 예능인 안정환, 가수 딘딘, 개그우먼 이은지와 김동욱 PD가 행사에 참석했다.'티키타카쇼'는 축구를 매개로 다양한 주제를 배틀 형식으로 풀어내는 토크 버라이어티다. 틱톡의 국내 첫 오리지널 롱폼 콘텐츠로 안정환, 딘딘, 이은지가 MC로 출연한다.이은지는 이번 월드컵 결과에 대해서 예측했다. 그는 "우선 예선전을 부담 없이 치렀으면 좋겠다"며 "모두 다치지 않고 32강에 잘 도착했으면 한다"고 말했다.이번 월드컵에서 기대되는 선수에 대해서도 언급했다. 그는 대한민국, 독일 이중국적의 2003년생 축구선수 옌스 카스트로프를 꼽으며 "브래드 피트처럼 잘생기셨더라"고 말했다. 이어 "월드컵 때마다 인기 스타가 나오지 않으냐. 이번에는 옌스 선수가 스타가 될 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.'티키타카쇼'는 오는 25일 오후 8시 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 첫 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr